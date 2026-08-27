La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España

La circulación por las calles y carreteras de Córdoba, y de toda España, cambiará a partir del próximo 1 de octubre. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Reglamento General de Circulación con nuevas normas destinadas principalmente a mejorar la protección de peatones, ciclistas, motoristas y conductores de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos.

La reforma introduce además por primera vez en el reglamento una definición específica de «usuario vulnerable de la vía» e incorpora un nuevo título dedicado a las normas de circulación en zonas urbanas. La mayor parte de las medidas entrará en vigor el 1 de octubre de este año, aunque algunas obligaciones se aplazarán hasta 2027.

Patinetes: mínimo 15 años y casco obligatorio

Uno de los principales cambios afecta a los vehículos de movilidad personal. La nueva normativa establece los 15 años como edad mínima para conducir un patinete eléctrico y obliga a sus usuarios a emplear casco de protección. También deberán llevar chaleco reflectante durante la noche o cuando exista escasa visibilidad, mientras que quienes los utilicen profesionalmente tendrán que llevarlo en todo momento.

Una mujer circula en patinete por el entorno de La Calahorra. / A.J. GONZÁLEZ

El incumplimiento de estas obligaciones se considera una infracción grave, con una sanción económica de 200 euros.

Cambian los adelantamientos a ciclistas

En lo que respecta a los ciclistas, se eliminan las actuales excepciones al uso del casco en vías interurbanas, por lo que pasará a ser obligatorio para todos. Los cambios afectan igualmente a los conductores de coches. Al adelantar a una bicicleta en una vía interurbana deberán reducir su velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite existente en la carretera. Cuando existan dos o más carriles por sentido, tendrán que cambiar completamente de carril y mantener, además, una separación lateral mínima de 1,5 metros.

En ciudad, los ciclistas circularán preferentemente por el centro de su carril y los vehículos a motor deberán guardar al menos cinco metros de distancia cuando circulen detrás de una bicicleta por el mismo carril.

Nuevas obligaciones para los motoristas

Los usuarios de motocicletas y ciclomotores también tendrán nuevas exigencias. Será obligatorio utilizar calzado cerrado en todo tipo de vías, mientras que en carreteras interurbanas deberán emplearse guantes de protección.

Dos motoristas parados en un semáforo de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

La norma permite además que las motocicletas circulen por el arcén derecho cuando exista congestión, siempre que el tramo esté expresamente señalizado y sin superar los 30 kilómetros por hora. Por otro lado, los repartidores que trabajen en motocicleta tendrán que llevar chaleco reflectante en todo momento.

Nuevo carril de emergencia

Otra de las novedades afecta directamente a cualquier conductor. En situaciones de retención en las que los vehículos estén detenidos o circulen a paso de peatón, estos deberán apartarse hacia los laterales para dejar libre un espacio central por el que puedan avanzar la Policía y los servicios de emergencia. Ese espacio pasa a denominarse oficialmente «carril de emergencia».

Cambios en los semáforos

La modificación del reglamento incluye otras novedades para las vías urbanas. Como norma general, en los pasos de peatones regulados por semáforo ya no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con el verde de los peatones, algo que se da en varios puntos de Córdoba.

Noticias relacionadas

La reforma incluye también la eliminación de determinadas excepciones al uso del cinturón: taxistas, conductores de vehículos de mercancías y profesores o examinadores en vehículos de enseñanza deberán llevarlo puesto en todo momento.