Detenido en Córdoba un fugitivo reclamado por la Justicia internacional tras localizarlo en un apartamento turístico

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba capital a un hombre que tenía en vigor una reclamación judicial internacional. La localización se produjo durante las comprobaciones habituales que los agentes realizan sobre los registros de viajeros de apartamentos turísticos de la ciudad.

Según ha detallado la Policía, durante uno de estos controles los investigadores detectaron que los datos personales de un huésped alojado en un apartamento turístico del centro de Córdoba coincidían con los de una persona que se había fugado de la Justicia de su país y que era buscada por las autoridades judiciales.

Interpol confirmó que la reclamación seguía vigente

Los agentes realizaron las comprobaciones necesarias para confirmar que se trataba de la persona reclamada y contactaron con Interpol, que verificó que la orden judicial continuaba en vigor.

Tras recibir la confirmación, los policías se desplazaron de inmediato hasta el alojamiento en el que se encontraba el sospechoso.

La intervención se desarrolló adoptando medidas especiales de autoprotección, ya que, según la información de la que disponían los agentes, el individuo estaba considerado violento, podía encontrarse armado y presentaba riesgo de fuga.

Detenido en el alojamiento e ingresado en prisión

Una vez en el apartamento turístico, los agentes localizaron al hombre y comprobaron nuevamente su identidad. Fue detenido en el lugar y trasladado posteriormente para ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Finalmente, el órgano judicial acordó su ingreso en prisión.

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La actuación pone de relieve la importancia de los controles de identificación y de los registros de viajeros en alojamientos turísticos, que en esta ocasión han permitido detectar en Córdoba a una persona buscada por la Justicia internacional.