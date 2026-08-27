Defensa completa la adjudicación de la BLET: Ferrovial y Vías se llevan el lote 2 por 65,6 millones

La construcción de la base logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba ya tiene adjudicados sus dos grandes lotes de edificación. El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura, ha adjudicado este jueves el lote 2 de las obras de la primera fase al grupo formado por Ferrovial Construcción y Vías y Construcciones, confirmando así la propuesta que ya había adelantado el departamento que dirige Margarita Robles.

El anuncio ha sido publicado este 27 de agosto en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La oferta de Ferrovial Construcción y Vías y Construcciones asciende a 65.618.908 euros con impuestos, frente a un presupuesto base de licitación de 74.891.388 euros. Sin impuestos, la oferta adjudicataria es de 54.230.502,72 euros. Defensa justifica la decisión por tratarse de la "oferta más ventajosa para la Administración".

La resolución supone el paso que quedaba pendiente después de que Defensa adjudicara el lote 1, tal y como publicó este periódico este miércoles. Ese primer bloque, el de mayor cuantía y destinado a las infraestructuras logísticas y de mantenimiento de sistemas de armas, ha recaído en la UTE integrada por Dragados, Heliopol y la cordobesa Magtel por 278.524.195 euros.

Los dos lotes de la BLET suman 344 millones

La suma de las dos adjudicaciones alcanza los 344 millones de euros con impuestos. El lote 2 comprende específicamente las infraestructuras con función administrativa y de servicios de la futura instalación militar y tiene un plazo previsto de ejecución de 19 meses. El lote 1, de mayor volumen, contempla una duración de las obras de 36 meses.

El contrato corresponde a la primera fase de construcción de la base General del Ejército Javier Varela, que se levantará en el parque industrial de La Rinconada, junto a la A-4. El proyecto incluye todos los edificios que conformarán las nuevas instalaciones militares, además de la urbanización y las instalaciones necesarias para su funcionamiento.

Con las dos resoluciones ya publicadas, el proceso administrativo entra ahora en la fase previa a la firma de los contratos. De esta forma, según lo avanzado hasta la fecha, las obras de construcción de la BLET comenzarán durante el próximo otoño, con objeto de que inicie su actividad a finales de 2028 y que alcance el 100% de funcionamiento en 2029.