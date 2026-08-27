Córdoba suma 2.401 asistencias de telecuidados a pacientes crónicos complejos

La provincia de Córdoba acumula 2.401 asistencias dentro del Programa de Telecuidados y Telemonitorización del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una estrategia dirigida a reforzar el seguimiento de los pacientes crónicos complejos y mejorar su atención sin necesidad de desplazamientos. En Córdoba son 18.380 los pacientes crónicos complejos priorizados identificados, según los últimos datos disponibles, correspondientes al 31 de julio.

El programa se enmarca en el Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad y pretende avanzar hacia un modelo sanitario más preventivo y personalizado, especialmente dirigido a las personas con mayor vulnerabilidad. En el conjunto de Andalucía, el sistema ha registrado 19.588 asistencias de telecuidados, mientras que 1.694 pacientes han sido incluidos en el programa de telemonitorización durante este año.

La telemonitorización permite intensificar el seguimiento de aquellos pacientes que requieren una vigilancia clínica más estrecha. Desde sus domicilios pueden registrar parámetros como la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno, la glucemia o el peso, información que posteriormente es revisada por los profesionales sanitarios.

Este sistema permite detectar de forma precoz posibles cambios en el estado de salud y actuar antes de que se produzcan descompensaciones, además de reducir desplazamientos y reforzar la continuidad asistencial. Según la Junta, la evolución del programa ha permitido multiplicar por más de cuatro el número de pacientes monitorizados respecto a las primeras fases de su despliegue.

Atención más rápida y seguimiento preventivo

El programa también busca mejorar la capacidad de respuesta ante las situaciones de mayor riesgo. En Andalucía, el 56,65% de los pacientes incluidos en Telecuidados recibe su primera valoración de Atención Primaria en menos de siete días, mientras que los profesionales realizan un seguimiento proactivo al 67,48% de los pacientes crónicos complejos priorizados que se encuentran en fase de inestabilidad.

La atención se desarrolla mediante la coordinación de profesionales de Medicina y Enfermería de Atención Primaria, enfermeras gestoras de casos, Trabajo Social Sanitario, Salud Responde y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, además de especialistas hospitalarios y equipos de atención domiciliaria cuando es necesario.

En total, Andalucía tiene identificados 196.674 pacientes crónicos complejos priorizados, de los que cerca de 20.000 reciben seguimiento a través del Programa de Telecuidados. El objetivo es que las herramientas digitales permitan anticiparse a las complicaciones y ofrecer una atención más cercana a los pacientes, especialmente a aquellos que presentan una mayor complejidad clínica.