El alcalde de Córdoba, José María Bellido, quiere repetir al frente de la FAMP y destaca la reforma tras la dana de Valencia como hito de su mandato: "Eso es política útil"

José María Bellido quiere seguir al frente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). El alcalde de Córdoba, que asumió la presidencia de la organización municipalista en octubre de 2023, ha expresado su disposición a repetir en el cargo cuando llegue el momento de renovar la dirección. Entre otras cosas, porque, como ha señalado en una entrevista con Europa Press, eso "significaría que sigo siendo alcalde de Córdoba".

Su actual mandato al frente de la federación se prolonga durante cuatro años, hasta 2027. Bellido, por tanto, abre la puerta a continuar en una responsabilidad que compatibiliza con la alcaldía de Córdoba y en la que, según ha indicado, se encuentra "muy satisfecho" con el trabajo desarrollado.

El alcalde cordobés ha dejado claro, no obstante, que su continuidad no es una cuestión personal. "Si puedo seguir ayudando a que eso vaya bien, encantado, y si hay otra persona que puede hacerlo mejor y tiene más capacidades, también encantado", ha manifestado. Entre sus prioridades se encuentra, en cualquier caso, "terminar los proyectos en marcha".

Un mandato marcado por las emergencias

Al hacer balance de su etapa al frente de la FAMP, Bellido destaca especialmente las situaciones de emergencia en las que los municipios andaluces han colaborado con otras zonas de la región y de España.

Entre ellas recuerda la respuesta ante la Dana de Valencia. El alcalde de Córdoba destaca que aquella emergencia puso de manifiesto una situación que consideraba "una incoherencia absoluta", que los ayuntamientos podían ejercer competencias de cooperación internacional, pero no enviar ayuda directamente a otro territorio español afectado por una catástrofe.

La FAMP impulsó entonces una propuesta de reforma legislativa que llegó al Gobierno a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El cambio normativo permitió posteriormente que los ayuntamientos puedan enviar ayuda ante este tipo de emergencias sin tener que afrontar las limitaciones que existían anteriormente. Para Bellido, ese episodio resume el sentido que quiere dar a la organización municipalista: "Eso es política útil".

Los retos de Bellido al frente de la FAMP

Más allá de su continuidad al frente de la FAMP, durante la entrevista Bellido sitúa la financiación local como uno de los grandes retos del municipalismo y reclama que se reforme al mismo tiempo que la autonómica. También pide completar la actualización de la Patrica hasta alcanzar lo previsto por ley.

De cara a los próximos años, el alcalde de Córdoba señala la vivienda como el principal reto, apostando por aprovechar los fondos disponibles para construir más viviendas en los municipios. También apunta a la necesidad de reforzar las plantillas de Policía Local y seguir avanzando en los programas de empleo.

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En materia de dependencia, Bellido considera que se ha avanzado en los últimos años, con mejoras en la financiación y en los tiempos de gestión, aunque defiende seguir trabajando en las condiciones laborales de un sector muy feminizado.