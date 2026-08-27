La A-4 se prepara para el gran regreso del verano: la DGT pone el foco en la autovía que atraviesa Córdoba

La A-4 afronta desde este viernes uno de los momentos de mayor intensidad de tráfico del verano. La autovía que atraviesa la provincia de Córdoba figura entre las principales vías andaluzas en las que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé una elevada densidad de circulación durante la Operación Especial Retorno, el último gran dispositivo de la campaña de verano.

La operación comenzará a las 15.00 horas de este viernes 28 de agosto y se prolongará hasta las 24.00 horas del lunes 31, un periodo en el que la DGT prevé más de 1,5 millones de desplazamientos por las carreteras andaluzas.

Aunque la DGT no ofrece en su previsión datos desglosados por provincias, la inclusión de la A-4 entre las carreteras que soportarán mayor número de desplazamientos sitúa a este corredor como uno de los puntos de especial interés para los conductores que atraviesen Córdoba durante el regreso de las vacaciones.

Junto a la A-4, Tráfico señala otras vías de alta capacidad como la A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20 y N-4. También se espera un incremento de la circulación en la red secundaria que conecta con zonas turísticas, de descanso y segundas residencias.

El regreso hacia las grandes ciudades, el principal punto de conflicto

La DGT advierte de que, durante esta operación, el flujo predominante será el de regreso hacia los grandes núcleos urbanos. Por ello, los accesos a las ciudades pueden concentrar los principales problemas de circulación, especialmente durante las franjas de mayor intensidad.

El dispositivo se desarrollará durante las 24 horas desde los Centros de Gestión de Tráfico de Málaga y Sevilla, con más de 60 funcionarios y técnicos dedicados a la supervisión, regulación e información del tráfico. A este despliegue se sumarán los medios aéreos de la DGT, con helicópteros y drones, que vigilarán los principales itinerarios y aquellos puntos donde se prevea que puedan producirse incidencias.

Autovía A-4 a su paso por el barrio del Guadalquivir. / A. J. González

La agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también reforzará las labores de vigilancia, asistencia y regulación en la red interurbana andaluza, con especial atención a las carreteras que soporten una mayor intensidad de circulación.

23,4 millones de movimientos durante el verano

La Operación Retorno pone el punto final a la campaña especial de tráfico del verano. Entre el 1 de julio y el 6 de septiembre, la DGT calcula que las carreteras andaluzas superarán los 23,4 millones de movimientos, de los que 11,43 millones correspondieron a julio y 11,98 millones están previstos para agosto.

El dispositivo de este fin de semana coincide además con el importante movimiento de vehículos vinculado a la Operación Paso del Estrecho, que mantiene un flujo elevado de vehículos con matrícula extranjera por las carreteras andaluzas. La previsión para toda España alcanza los 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atravesarán el país para embarcar hacia el norte de África.

Embarque de vehículos en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Primer verano con la V-16 conectada obligatoria

Este verano es el primero en el que los conductores deben contar con la baliza V-16 conectada para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera. El dispositivo no solo permite hacer visible el vehículo mediante una señal luminosa, sino que transmite automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0, permitiendo avisar de la incidencia a otros usuarios a través de navegadores, teléfonos móviles y paneles de mensaje variable.

Un vehículo con la baliza V-16. / Eduardo Parra

La DGT destaca el aumento de incidencias que su sistema es capaz de detectar: de una media de 8.600 al mes en 2025 se ha pasado a más de 69.000 incidencias mensuales en la actualidad.

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Tráfico recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje y planificar el recorrido con antelación. Durante el dispositivo se ofrecerá información actualizada a través de sus canales habituales y del teléfono 011.