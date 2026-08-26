Los vecinos opinan sobre el futuro parque Poniente-Miralbaida en Córdoba: "Le va a dar mucha vida al barrio, pero necesitamos un centro médico"

Las máquinas ya han comenzado a trabajar en los terrenos que en 2028 están llamados a convertirse en el nuevo parque Poniente-Miralbaida. Nueve hectáreas de zona verde que ampliarán el anillo verde de Córdoba y que, además de sumar espacios para el disfrute de los vecinos, mejorarán las conexiones peatonales y la comunicación entre los barrios del entorno de la ronda de Poniente.

Esta actuación es recibida con optimismo por gran parte de los residentes del lugar, que afrontan la creación del nuevo parque como una oportunidad para seguir transformando un barrio que ha experimentado un importante crecimiento durante las últimas décadas. "Cuando nosotros nos mudamos aquí no había más que el Corte Inglés. No había nada más", explica Ana María Tirado, vecina de Huerta de Santa Isabel desde hace cinco años. Recuerda con asombro y algo de nostalgia que cuando llegó a la zona apenas había servicios. Ahora, añade, "la situación es muy diferente".

Sin embargo, esta transformación no termina de opacar otras necesidades reales que, con la cada vez más notoria llegada de vecinos al barrio, se hacen más evidentes. Un aspecto clave a mejorar que destaca Tirado es la apertura de un nuevo centro de salud. "A las personas que estábamos abajo, en Las Setas, nos han trasladado al centro de salud de aquí de Azahara, y se hace necesario uno, porque somos muchísima gente".

Una vecina de Miralbaida habla sobre el nuevo parque / Víctor Castro

Con esta observación coincide Rafi Cobacho, otra vecina del lugar que pasea por el barrio junto a su hija Patricia y sus nietos. "De cara al futuro estaría bien tener un centro médico, porque nos pilla demasiado lejos", apunta.

Tanto Rafi como su hija Patricia, de 36 años, han vivido siempre en el barrio. Esta última ha decidido quedarse y comprar una vivienda, donde también han nacido sus dos hijos, y espera que, al igual que ella y su hermano, también vecino de la zona, crezcan en Miralbaida.

Vecina del barrio hablar sobre el nuevo parque de Miralbaida / Víctor Castro

"El barrio cada vez es más grande y hacen falta más colegios e institutos", opina Patricia. El año pasado, en el colegio al que van sus hijos junto a otros más de 100 niños, muchos de ellos de barrios colindantes como Las Palmeras, estaban aglutinadas las clases de tres, cuatro y cinco años. "Las presidentas del AMPA hemos luchado mucho porque nos cerraron un área, y este año hemos conseguido que la vuelvan a abrir", asegura.

Madre e hija llevan viviendo toda su vida en Miralbaida. "A mí me encanta mi barrio", destacada Cobacho. "Mi jefa vino hace poco y se quedó asombrada de los parques que teníamos aquí tan bonitos". Yo le dije: Lourdes, van a hacer más todavía".

De la "selva" a un barrio en expansión

La transformación del barrio Poniente-Miralbaida es algo que desde hace décadas llevan presenciando muchos residentes del lugar. "Esto antes era una selva", sostiene Cobacho. Paqui, vecina desde hace más de tres décadas, destaca precisamente la tranquilidad de la zona y los espacios verdes que ya existen. "Yo estoy muy contenta aquí", afirma, porque "se está revalorizando mucho la zona".

Miriam Moreno, joven vecina de 20 años, afirma estar contenta con la esperada llegada del nuevo parque. En los últimos meses, ha estado cubriendo una baja en Pan Recor Miralbaida, muy cerca de la zona en la que han comenzado las obras, y coincide en que el nacimiento de esta nueva zona verde "le va a dar mucha vida al barrio".

Panadera del barrio de Miralbaida, sobre el nuevo parque / Víctor Castro

Pese a esto, apoya la necesidad de apostar por un mayor número de infraestructuras que sostengan el crecimiento del vecindario. "Ya que se va a ampliar el barrio, un centro médico debería estar", afirma

"Veo bien que lo hagan, aunque últimamente los que hay los han descuidado muchísimo", apunta Francisco Gordillo, de 28 años. "Hay parques que están abandonados de la mano de Dios". El joven de Poniente Norte explica que el actual centro sanitario de su barrio concentra también la atención de vecinos de otras zonas. "En las casitas de la Letro no hay; de Miralbaida y Las Palmeras tienen que venir a este centro médico", señala.

El parque, por tanto, es bienvenido. Pero quienes viven a su alrededor piden que las nuevas zonas verdes vengan acompañadas de los servicios que necesita una población cada vez mayor. "Un parque más que dé sombra en Córdoba, que dé un poco más de vida a estos barrios que estamos en el extrarradio, siempre va a venir muy bien", resume Francisco.