Defensa adjudica por cerca de 279 millones de euros el grueso de las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) a la UTE formada por Dragados, Heliopol y Magtel, un contrato que supone un nuevo avance para un proyecto estratégico para Córdoba y que concentra una de las principales inversiones previstas en la provincia. Por otro lado, Córdoba Ecuestre aprueba por unanimidad la adjudicación directa de Caballerizas Reales, un paso clave para la gestión de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Y en el ámbito deportivo, el CEO del Córdoba CF cierra la puerta a las salidas del Córdoba CF y asegura que Isma Ruiz «no va a salir ni pagando la cláusula», despejando así cualquier incertidumbre sobre el futuro inmediato del centrocampista.

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