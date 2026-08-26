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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La adjudicación del grueso de la BLET, la cesión de Caballerizas Reales; la investigación por el atropello mortal de un joven de Palma y el futuro de Isma Ruiz en el Córdoba CF centran la actualidad

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Córdoba Ecuestre, en Caballerizas Reales, durante la presentación de una edición de Cabalcor de los últimos años, en una imagen de archivo.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Córdoba Ecuestre, en Caballerizas Reales, durante la presentación de una edición de Cabalcor de los últimos años, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Defensa adjudica por cerca de 279 millones de euros el grueso de las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) a la UTE formada por Dragados, Heliopol y Magtel, un contrato que supone un nuevo avance para un proyecto estratégico para Córdoba y que concentra una de las principales inversiones previstas en la provincia. Por otro lado, Córdoba Ecuestre aprueba por unanimidad la adjudicación directa de Caballerizas Reales, un paso clave para la gestión de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Y en el ámbito deportivo, el CEO del Córdoba CF cierra la puerta a las salidas del Córdoba CF y asegura que Isma Ruiz «no va a salir ni pagando la cláusula», despejando así cualquier incertidumbre sobre el futuro inmediato del centrocampista.

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