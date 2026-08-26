La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La adjudicación del grueso de la BLET, la cesión de Caballerizas Reales; la investigación por el atropello mortal de un joven de Palma y el futuro de Isma Ruiz en el Córdoba CF centran la actualidad
Defensa adjudica por cerca de 279 millones de euros el grueso de las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) a la UTE formada por Dragados, Heliopol y Magtel, un contrato que supone un nuevo avance para un proyecto estratégico para Córdoba y que concentra una de las principales inversiones previstas en la provincia. Por otro lado, Córdoba Ecuestre aprueba por unanimidad la adjudicación directa de Caballerizas Reales, un paso clave para la gestión de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Y en el ámbito deportivo, el CEO del Córdoba CF cierra la puerta a las salidas del Córdoba CF y asegura que Isma Ruiz «no va a salir ni pagando la cláusula», despejando así cualquier incertidumbre sobre el futuro inmediato del centrocampista.
- Defensa adjudica el grueso de la obra de la BLET a la UTE Dragados, Heliopol y Magtel por cerca de 279 millones de euros
- La asamblea general de Córdoba Ecuestre aprueba por unanimidad la adjudicación directa de Caballerizas Reales
- Monterrubio cierra la puerta a las salidas en el Córdoba CF: «Isma Ruiz no va a salir ni pagando la cláusula»
Además, destacamos estas otras noticias:
Sucesos
- Detenido el conductor de una furgoneta por atropellar mortalmente a un joven de Palma y darse a la fuga
- La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba
Córdoba ciudad
- Los vecinos opinan sobre el futuro parque Poniente-Miralbaida: "Le va a dar mucha vida al barrio, pero necesitamos un centro médico"
- El 61% de los pensionistas de Córdoba no llega al salario mínimo interprofesional
- El número de hipotecas firmadas para comprar una vivienda en Córdoba sube más de un 14%
- Sadeco supera las 5.200 recogidas de enseres en Córdoba en 2026 y aumenta un 40,8% sus servicios
- Ana López, una religiosa que dejó el convento para cuidar a su madre enferma, celebra su 100 cumpleaños con Cordobeses Centenarios
- Así será la "luna de sangre" en Córdoba: prepárate para madrugar el viernes para ver el eclipse lunar parcial
Provincia
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Cultura
- Efímera Córdoba 2026: la ciudad será un "museo abierto" con cinco instalaciones durante todo el mes de septiembre
- Sonraíz 2026, el festival que convierte Carcabuey en epicentro de la cultura y la naturaleza, perfila su programación
Deportes
- Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
- Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
- La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
- Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí