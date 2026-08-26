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La actualidad del miércoles 26 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La situación económica de los pensionistas cordobeses; el apoyo del cooperativismo 'agro' andaluz a Dcoop en la posible compra de Deoleo; y el eclipse lunar parcial de este viernes centran la actualidad

Varios pensionistas juegan al dominó en un parque.

Varios pensionistas juegan al dominó en un parque. / Eduardo Parra/Europa Press

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Seis de cada diez pensionistas cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, un 61%, lo que sitúa a la provincia como el sexto territorio de España con mayor proporción por debajo de esta referencia. Así, más de 100.000 jubilados cordobeses no llegan a los 1.221 brutos al mes, un fenómeno que afecta especialmente a las mujeres. Por otro lado, la compra de Deoleo, uno de los temas empresariales del verano, enfrenta varias ofertas y el cooperativismo agroalimentario andaluz, apoyando a Dcoop, reclama que España dé un paso más para liderar no solo la producción, sino también la transformación y comercialización mundial del aceite de oliva. Y en el ámbito local, miramos al cielo para preparar la madrugada del jueves al viernes, cuando Córdoba podrá contemplar un eclipse lunar parcial que cubrirá más del 90% de la superficie de la Luna y alcanzará su máximo a las 6.12 horas.

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