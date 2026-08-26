Sucesos
Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
Un tiroteo registrado en la confluencia del patio Pico Almanzor con la calle Sierra de Cazorla ha movilizado a efectivos policiales que buscan al autor o autores implicados
La Policía Nacional busca al autor o autores de un tiroteo registrado este miércoles en el barrio de Las Palmeras de Córdoba, que ha dejado una persona herida. Los hechos se han producido sobre las 13.00 horas, en la confluencia del patio Pico Almanzor con la calle Sierra de Cazorla, según ha avanzado Cordópolis y ha confirmado este periódico.
El servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas alertando de que se habían escuchado disparos en la zona, lo que ha motivado la movilización de efectivos policiales hasta el lugar.
Una vez allí, los agentes de la Policía Nacional han comprobado lo sucedido y han abierto una investigación para tratar de localizar a las personas implicadas en el tiroteo.
Por el momento, no se han producido detenciones ni se han intervenido armas relacionadas con los hechos. Tampoco se ha presentado denuncia hasta ahora, según ha podido saber Diario CÓRDOBA.
El herido, trasladado al Reina Sofía
La persona que ha resultado herida ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba e intervenida de urgencia en el centro hospitalario.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias que desencadenaron el tiroteo. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.
- Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
- Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
- Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
- Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí