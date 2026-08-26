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Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional

Un tiroteo registrado en la confluencia del patio Pico Almanzor con la calle Sierra de Cazorla ha movilizado a efectivos policiales que buscan al autor o autores implicados

Agentes de la Policía Nacional durante la redada antidroga llevada a cabo en el barrio de las Palmeras.

Agentes de la Policía Nacional durante la redada antidroga llevada a cabo en el barrio de las Palmeras. / MANUEL MURILLO

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Policía Nacional busca al autor o autores de un tiroteo registrado este miércoles en el barrio de Las Palmeras de Córdoba, que ha dejado una persona herida. Los hechos se han producido sobre las 13.00 horas, en la confluencia del patio Pico Almanzor con la calle Sierra de Cazorla, según ha avanzado Cordópolis y ha confirmado este periódico.

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas alertando de que se habían escuchado disparos en la zona, lo que ha motivado la movilización de efectivos policiales hasta el lugar.

Una vez allí, los agentes de la Policía Nacional han comprobado lo sucedido y han abierto una investigación para tratar de localizar a las personas implicadas en el tiroteo.

Por el momento, no se han producido detenciones ni se han intervenido armas relacionadas con los hechos. Tampoco se ha presentado denuncia hasta ahora, según ha podido saber Diario CÓRDOBA.

El herido, trasladado al Reina Sofía

La persona que ha resultado herida ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba e intervenida de urgencia en el centro hospitalario.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias que desencadenaron el tiroteo. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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