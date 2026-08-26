Así será la "luna de sangre" en Córdoba: prepárate para madrugar el próximo viernes para ver el eclipse lunar parcial

Tras el eclipse solar parcial del pasado 12 agosto, llega otra oportunidad para ver un fenómeno astronómico de similar naturaleza en Córdoba. Aunque sea menos espectacular (y mucho más frecuente), no dejará de ser llamativo. Hablamos de lo que comúnmente se llama "luna de sangre", que no es otra cosa que un eclipse total de Luna, que ocurrirá en la madrugada del jueves al viernes próximos.

Técnicamente, lo que veremos en Córdoba no será una "luna de sangre" pero se parecerá mucho. El eclipse lunar no será visible totalmente desde aquí, sino que la sombra de la Tierra cubrirá algo más del 90% de la superficie aparente del satélite. Será más bien una "luna rojiza", un eclipse muy profundo con una magnitud de 0,92 según el Instituto Geográfico Nacional; para que haya un eclipse total la magnitud ha de estar por encima de 1.

Horarios y el mejor momento para ver el eclipse

La parte buena es que en esta ocasión la Luna estará toda la noche visible desde Córdoba, a diferencia de lo que ocurrirá en toda la mitad oriental del país, donde el eclipse comenzará justo cuando Selene se ocultará antes de que termine la fase de parcialidad. Habrá que estar despierto o madrugar mucho para ver el fenómeno en su máxima expresión. La Luna saldrá en Córdoba a las 21.04 horas del día 27 de agosto y se pondrá a las 7.54 del día 28, ya en viernes. El eclipse comenzará a las 4.34 de la madrugada y terminará justo antes de la que Luna se ponga, a las 7.53 horas. El máximo tendrá lugar a las 6.12 horas, cuando el satélite estará cubierto de unos llamativos tonos rojizos, si el tiempo no lo impide (y nada indica por ahora que eso vaya a ocurrir).

Secuencia del eclipse parcial de Luna visible en Córdoba, según el Instituto Geográfico Nacional. / IGN

El color que da el nombre a la "luna de sangre" procede del reflejo de la luz solar. De forma intuitiva, se podría pensar que un eclipse lunar (como ocurre con los solares) debería ocultar por completo el astro en la zona de sombra. No ocurre así porque una pequeña cantidad de luz solar es atrapada por la atmósfera terrestre, que después la dispersa y llega hasta la Luna. La atmósfera deja pasar con más facilidad las longitudes de onda larga (el rojo y anaranjado) en el espectro de luz visible, lo que explica los tonos que después vemos en la Luna. Es, salvando la distancia, el mismo fenómeno que hace que los atardeceres y amaneceres sean rojizos o anaranjados.

La anterior y la siguiente "luna de sangre" en Córdoba

La última vez que pudo verse en Córdoba una "luna de sangre" fue el 7 de septiembre del año pasado, pero no fueron buenas condiciones para su observación. La Luna salió cuando ya estaba totalmente oculta por la sombra, de modo que se encontraba muy baja en el horizonte. El próximo día 28 de agosto estará alta incluso en su punto máximo, cuando tendrá una elevación superior a los 17 grados.

Después, habrá que esperar bastante para ver otra "luna de sangre" en Córdoba. No se volverá a repetir hasta el 31 de diciembre de 2028 y no será en buenas condiciones. Además, ¿a quién se le ocurre poner un eclipse de Luna en Nochevieja?