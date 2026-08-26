Sadeco supera las 5.200 recogidas de enseres en Córdoba en 2026 y aumenta un 40,8% sus servicios

El servicio especializado de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha realizado 5.267 recogida de muebles y enseres desde comienzos de año, según ha informado hoy el Ayuntamiento. El servicio está disponible en todo el casco urbano de Córdoba y funciona previa solicitud de los ciudadanos, que pueden comunicar la necesidad de retirada por teléfono o a través de la página web de la empresa municipal.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha calificado el balance de «muy positivo» y ha destacado que los datos arrojan una media de 659 servicios de recogida de enseres al mes. La cifra supone un importante incremento respecto a 2025, cuando se contabilizaron una media de 468 intervenciones mensuales. En términos comparativos, el número de servicios realizados cada mes ha crecido un 40,8%.

Tras las críticas de Hacemos

El Ayuntamiento aporta esta información a través de un comunicado, después de que Hacemos Córdoba denunciara el pasado 22 de agosto que la empresa ya no cuenta con este servicio en un plazo de 24 horas. La coalición reclamó al alcalde que la empresa municipal recupere ese servicio de recogida de enseres y residuos voluminosos en 24 horas, al considerar que se ha producido un deterioro en la atención. Según denunció Hacemos, en «numerosos barrios» hay muebles y objetos que permanecen varios días en la vía pública y, en algunos casos, «hasta dos semanas».

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, durante una rueda de prensa. / CÓRDOBA

Tres equipos trabajan de lunes a sábado

Sadeco informa en su comunicado de que actualmente dispone de tres equipos fijos destinados a la recogida de enseres, que desarrollan su actividad de lunes a sábado, tanto en horario de mañana como de tarde.

Ruiz Madruga ha defendido «la eficacia del modelo de gestión implantado en la empresa municipal» y ha considerado «clave» el trabajo de estos operarios. Según ha explicado, su actividad permite evitar la acumulación de objetos junto a los contenedores, favorecer una correcta separación de los residuos y facilitar el reciclaje de determinadas materias primas.

Contenedores de Sadeco, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

El servicio se adapta a la demanda y a las preferencias horarias de los usuarios. Actualmente, el tiempo aproximado de respuesta en Córdoba es de seis o siete días desde que se solicita la retirada de los objetos. Sadeco mantiene además una campaña de información y concienciación para recordar a los vecinos cómo deben solicitar correctamente este servicio.

En este sentido, el presidente de la empresa municipal ha pedido colaboración ciudadana y ha subrayado la importancia de especificar qué objetos deben retirarse, facilitar información sobre sus dimensiones y, siempre que resulte posible, dejarlos desmontados antes de la llegada de los operarios.

Contenedores de Sadeco, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Seis Ecoparques como alternativa

Sadeco recuerda también que Córdoba dispone de seis Ecoparques distribuidos por la ciudad, donde existen contenedores específicos para depositar diferentes tipos de residuos. Ruiz Madruga ha recomendado que los ciudadanos lleven directamente a estos puntos aquellos objetos que puedan transportar por sus propios medios y recurran al servicio municipal cuando su traslado no sea posible.

«Si los objetos que podamos transportar por nosotros mismos los llevamos a estos puntos y recurrimos al servicio de recogida de enseres cuando no sea posible, estaremos contribuyendo a construir una Córdoba más limpia», ha señalado.

Ecoparque de Sadeco en Villarrubia. / Chencho Martínez

La empresa municipal insiste así en que el uso adecuado de los Ecoparques y del servicio de recogida de enseres permite evitar muebles y otros objetos abandonados alrededor de los contenedores y facilita que los equipos de limpieza puedan desarrollar sus tareas habituales sin tener que desviarse para retirar residuos depositados de forma incorrecta.