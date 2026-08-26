Rafael Blanco, sobre la adjudicación a Córdoba Ecuestre de Caballerizas Reales: "Es la decisión más importante que hemos tomado en toda nuestra historia"

El presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha valorado que la asamblea general de la entidad haya aceptado, de forma unánime, la adjudicación de Caballerizas Reales por parte del Ayuntamiento. Según Blanco, esta aprobación conforma "la decisión más importante que hemos tomado como entidad en toda nuestra historia" y supondrá "un salto adelante importantísimo" para el trabajo que hace la entidad en el monumento desde hace años.

Sobre las diferencias que existían en las condiciones marcadas por el Ayuntamiento dentro del convenio de cesión, algunas de ellas rechazadas por Córdoba Ecuestre, lo que ha explicado Blanco en conversación con Diario CÓRDOBA es que algunas se han aclarado y otras se irán viendo y negociando a medida que vayan surgiendo ciertas necesidades. Pero la base, ha insistido el presidente de la entidad ecuestre, es un acuerdo de líneas comunes que no impidan, sobre todo, el que será el gran proyecto Córdoba Ecuestre para los próximos años, el Centro Internacional del Caballo.

José María Bellido y Rafael Blanco, en la última presentación de Cabalcor en Caballerizas Reales. / CÓRDOBA

Por ejemplo, Córdoba Ecuestre pedía tener la posibilidad de montar una cocina en el espacio, pero el Ayuntamiento rechazaba la idea. Sobre esto, Blanco ha dejado claro que no es prioritario y que, en cualquier caso, "no pretendemos hacer una zona de restauración ni eventos gastronómicos". Sí se buscará para ese centro internacional tener, entre otras cosas, una cafetería o una tienda de regalos, como cualquier museo o espacio cultural similar.

La puesta en marcha del Centro Internacional del Caballo

Lo que sí es prioritario para Córdoba Ecuestre es todo aquello que implique la puesta en marcha del Centro Internacional del Caballo, como las instalaciones ecuestres, los boxes o las pistas. Aquí por ejemplo sí ha habido un cambio por parte del Ayuntamiento, que evitará que la certidumbre cruce la pista central de Caballerizas, algo que era fundamental para Córdoba Ecuestre. Además, la nueva puerta que se está abriendo -que da a los jardines por donde se entraba antes al Alcázar- será de uso compartido y no será en exclusiva para el acceso a la parte municipal.

Diseño de cómo quedará el pasillo de conexión de Caballerizas con la Huerta. / CÓRDOBA

Con respecto a los próximos plazos que se manejan, este próximo viernes se presentará en el Ayuntamiento esta decisión de la asamblea de Córdoba Ecuestre, así como el aval, y luego habrá que firmar el contrato, algo que fechará el propio Consistorio. Para septiembre y octubre se espera la celebración de Cabalcor y el objetivo de Córdoba Ecuestre, ha señalado Blanco, es que la puesta en marcha del Centro Internacional del Caballo sea "inmediata", teniendo en cuenta que se hará por fases.

Las condiciones de la cesión

Mediante concesión administrativa, el Ayuntamiento de Córdoba cede el 88,97% de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre, que ya lo gestiona desde hace años (desde mucho antes de que fuera propiedad municipal). El acuerdo supone que Córdoba Ecuestre pague al año al Ayuntamiento 99.355,39 euros en concepto de canon y, además, deberá depositar ahora un aval de 344.621,76 euros.

Ejemplares de la unidad de caballería de la Policía Local de Córdoba, que se ubica en Caballerizas. / Manuel Murillo

En cuanto a la puesta en marcha del Centro Internacional del Caballo, la inversión prevista por parte de Córdoba Ecuestre es de 9,6 millones de euros. Este centro supondrá hacer una serie de obras en el monumento, si bien el mismo no cerrará y mantendrá el uso que tiene hasta ahora.