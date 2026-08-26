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Patrimonio

El PSOE de Córdoba exige a Bellido la rehabilitación urgente de la Torre de la Malmuerta

Los socialistas reclaman al Ayuntamiento que aclare los informes técnicos, el presupuesto y los plazos de una actuación que, aseguran, lleva años pendiente

Varias personas pasan junto a la Torre de la Malmuerta, que será sometida a trabajos de rehabilitación, aunque sin fecha determinada.

Varias personas pasan junto a la Torre de la Malmuerta, que será sometida a trabajos de rehabilitación, aunque sin fecha determinada. / A. J. GONZÁLEZ

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que impulse de forma urgente la rehabilitación de la Torre de la Malmuerta y explique los motivos por los que los trabajos todavía no se han ejecutado. El concejal socialista José Antonio Romero sostiene que tanto el PSOE como vecinos de la zona llevan años reclamando mejoras en la torre. Según Romero, anteriores responsables municipales llegaron a reconocer la necesidad de actuar y la existencia de documentación técnica que aconsejaba una intervención.

El PSOE pide aclarar los informes técnicos

Romero ha señalado las diferencias entre las declaraciones realizadas años atrás por el entonces responsable de Urbanismo, Salvador Fuentes, y la posición expresada ahora por el gobierno municipal. El edil socialista asegura que Fuentes habló en su momento de un informe que advertía de la necesidad de intervenir con urgencia, mientras que actualmente, según su versión, el Ayuntamiento sostiene que no existe un documento que establezca esa urgencia.

El concejal socialista José Antonio Romero, durante una rueda de prensa.

El concejal socialista José Antonio Romero, durante una rueda de prensa. / CÓRDOBA

El PSOE recuerda además que en 2022 ya denunció que no se había ejecutado una actuación anunciada por unos 40.000 euros, y que en 2023 volvió a reclamar el cumplimiento de ese compromiso.

Proyecto, presupuesto y calendario

Los socialistas exigen al gobierno municipal que haga público el informe técnico en el que basa su posición actual y que concrete el proyecto de rehabilitación, su presupuesto, el procedimiento de contratación y el calendario previsto para las obras.

A.J.González Córdoba Torre de la Malmuerta

Varias personas pasean por el entorno de la Torre de la Malmuerta. / A. J. GONZÁLEZ

Romero afirma que existe documentación sobre las necesidades de actuación desde 2010 y que en 2026 la Gerencia Municipal de Urbanismo continúa trabajando en un proyecto. “No queremos que la Torre de la Malmuerta se convierta en otra promesa electoral incumplida”, ha señalado.

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El PSOE reclama así que la conservación de este enclave histórico de Córdoba se traduzca en una actuación concreta y con plazos definidos, mientras permanece pendiente conocer la planificación definitiva del Ayuntamiento para la rehabilitación del monumento.

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