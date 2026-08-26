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Seguridad Social

La pensión media en Córdoba sube un 5% y alcanza los 1.162 euros al mes en agosto

La provincia mantiene la quinta cuantía media más baja de España, pese a que su crecimiento supera unas décimas al registrado en Andalucía y en el conjunto nacional

Un grupo de personas mayores en Córdoba.

Un grupo de personas mayores en Córdoba. / A.J. González

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Córdoba permanece en la parte baja del mapa nacional por las cuantías que perciben sus pensionistas. Los datos a 1 de agosto de 2026 del Ministerio de Seguridad Social sitúan la prestación media en 1.162 euros mensuales, con un crecimiento interanual del 5,27%.

El avance provincial es ligeramente superior al de Andalucía, donde la pensión media aumenta un 4,98%, y al del conjunto de España, que registra una subida del 4,61%. Pese a esta evolución, la cuantía media de Córdoba continúa 75,57 euros por debajo de la andaluza, situada en 1.237,65 euros, y 211,36 euros por debajo de la media nacional, de 1.373,44 euros.

En términos porcentuales, la pensión cordobesa es 15 puntos inferior a la española. De hecho, se encuentra entre las más bajas del país. Con 1.162 euros al mes, es la quinta provincia con menor pensión media. Solo Ourense, con 1.026 euros; Lugo, con 1.089; Almería, con 1.135; y Jaén, con 1.151 euros, presentan cuantías inferiores.

Cordoba, jubilados, pensionistas, ancianos en lugares públicos

Dos personas mayores a la sombra en la ribera del Guadalquivir en Córdoba. / Víctor Castro

El 63% de las pensiones, por jubilación

En total, la provincia contabiliza 186.445 pensiones en vigor, un 1,93% más que un año antes. La mayoría corresponden a jubilación: 117.552 pagas que representan el 63% de estas prestaciones.

Precisamente, las pensiones de jubilación son las más altas en Córdoba, con una media de 1.327 euros mensuales. Este importe es 105 euros inferior al promedio andaluz, de 1.432 euros, y también es 248 euros más bajo que la media española, con 1.575 euros.

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A las de jubilación les siguen, por su cuantía, las pensiones de incapacidad permanente, con 1.109 euros de media; las de viudedad, con 843 euros; las concedidas en favor de familiares, con 769 euros; y las de orfandad, con 531 euros.

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