Pau Miquel quiere una segunda oportunidad en Córdoba: el joven catalán anhela la gloria en Vallellano en la Vuelta a España 2026

El catalán Pau Miquel Delgado (Sant Quirze del Vallèrtes, 2000) acaba de cumplir, hace unos días, su 26º cumpleaños, y querrá celebrarlo a lo grande en esta Vuelta a España 2026. Ya rozó la gloria en la segunda etapa, en una jornada que partió de Mónaco y finalizó en Manosque, ya que las primeras etapas de la competición se disputaron entre Mónaco, Francia, la Cataluña pirenaica y Andorra.

Muy cerca de su tierra barcelonesa, Pau Miquel, uno de los jóvenes valores del Bahrain Victorius Team, supo seguir la rueda buena, la de un grupeto en cabeza con Matthew Brennan, Mads Pedersen y el todopoderoso Tadej Pogacar, para jugarse el todo por el todo en los últimos 200 metros.

Por delante de Tadej Pogacar, algo que muchos no pueden decir

Sin embargo, y pese a superar en un último golpe de pedalada a Pogacar (algo que no todos pueden contar), fue incapaz de igualar la punta de velocidad del inglés Brennan, quien se llevó la victoria y dejó algo cariacontecido al joven Miquel. "Es una lástima, iba bien posicionado y he visto de cerca la opción de ganar, además tenía buenas piernas, pero solo me queda felicitar a Brennan", reconocía a los medios desplazados tras la finalización de la jornada.

De hecho, no es la primera vez que Pau Miquel roza la gloria de una victoria en la Vuelta a España, y precisamente la primera vez que tuvo opciones reales de ganar fue en Córdoba, en 2024, cuando Wout Van Aert se impuso al esprint en la meta de la avenida Vallellano, misma ubicación donde finaliza la 15ª etapa de la Vuelta a España 2026 el próximo domingo 6 de septiembre.

El Alto del 14% hizo la selección, pero Miquel fue hábil

En aquel entonces, en concreto el 23 de agosto del 2024, la etapa partió de la localidad malagueña de Archidona, con un recorrido de más de 180 kilómetros y final en Córdoba. La etapa fue muy calurosa, con temperaturas máximas por encima de los 40 grados, y se rompió en el Alto del 14%, en la Sierra Morena, a pocos kilómetros de un descenso hacia el casco urbano que solo afrontaron 33 corredores. En esta ocasión, no se pasará por el Alto del 14% pero sí por Puerto Artafi, que servirá de selección final, ya sea en una fuga o en el pelotón. Ahí deberá apretar los dientes Pau Miquel.

Pau Miquel, segundo por la derecha, con el maillot del Kern Pharma verde y casco blanco, en la llegada de la Vuelta a España a Córdoba, en 2024. / A. J. González

La lástima en la etapa de 2024 para el catalán, quien entonces apenas contaba con 24 añitos, fue que en el grupeto que se iba a jugar la victoria en las grandes avenidas de la capital cordobesa estaba Wout Van Aert, clasicómano, leyenda del ciclismo y quien, además, se encontraba en plena forma en aquella Vuelta de 2024, atesorando el maillot verde de los velocistas y con una victoria ya en el bolsillo, lograda en Castelo Branco -su tercera victoria de etapa llegaría luego, en Bayona, poco antes de caerse y abandonar en los Lagos de Covadonga, aunque eso es otra historia-.

En todo caso, Van Aert era el gran favorito ya antes de comenzar la etapa y, más si cabe, llegando en un grupo pequeño de ciclistas. Pau Miquel se pegó a la rueda de Van Aert, superó a grandes rivales como Stefan Küng o Quentin Pacher, pero no pudo meterle la rueda ni a Van Aert ni, tampoco, a Mathias Vacek. El catalán acabó tercero en Vallellano y se quedó con la miel en los labios. El domingo 6 de septiembre, en Palma del Río, a buen seguro que recordará aquella meta, aquellos últimos metros a 60 kilómetros por hora, la silueta de Van Aert y el calor de miles de cordobeses alentando al ciclista español.

Pau Miquel tendrá una segunda oportunidad en Córdoba para agrandar su palmarés y atesorar la gloria de una etapa en una gran vuelta.