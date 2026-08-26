El número de hipotecas firmadas para comprar una vivienda en Córdoba sube más de un 14% hasta junio

En Córdoba se firmaron entre enero y junio de este año un total de 3.903 hipotecas para adquirir una vivienda, lo que supone una subida de más de un 14% con respecto al mismo periodo de 2025, cuando el número de préstamos de este tipo se quedó en 3.421. Así lo ponen de relieve los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizados hasta junio, lo que permite analizar el primer semestre del año al completo.

Con respecto al importe hipotecado, es bastante similar al del año pasado, con una subida que no llega al 2%. En total, todas las hipotecas firmadas supusieron un importen de más de 439 millones de euros, lo que da un préstamo medio de 112.508 euros. En el primer semestre del año pasado, esa media fue de algo menos de 111.000 euros.

Vista panorámica de viviendas en Córdoba. / Manuel Murillo

Total de hipotecas

Teniendo en cuenta todas las hipotecas, no solo las firmadas para viviendas, subieron cerca de un 12%. Según el INE, en Córdoba se firmaron en el primer semestre un total de 4.774 hipotecas (fincas rústicas, fincas urbanas, solares y viviendas), cuando el año pasado fueron 4.271.

Los datos andaluces

La firma de hipotecas para viviendas creció en Andalucía un 4% en el primer semestre al subir estos préstamos en todas las provincias, a excepción de Almería. En total, en la comunidad autónoma se firmaron 50.510 préstamos hipotecarios para poder comprar un piso, dato que en el mismo periodo de 2025 se quedó en 46.466.

Anuncio de una hipoteca en una entidad bancaria. / PABLO ALLE

Analizando los datos por provincias, donde más subió porcentualmente la firma de hipotecas fue en Málaga, donde el crecimiento fue de casi un 20%. Córdoba se sitúa la segunda, con esa subida de más de un 14%. En datos totales, donde más préstamos se firmaron fue en Málaga, un total de 12.864 de enero a junio, mientras que en Jaén fue donde menos se registraron, un total de 2.651.

Los datos nacionales

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,8% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.907 préstamos, su mayor cifra en un mes de junio desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el INE.

Anuncio de hipotecas en un banco. / Anna Puit / EPC

Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en mayo experimenta un retroceso del 0,1%, rompiendo una racha de casi dos años de subidas.

Tipo de interés

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,96%, por debajo del 2,98% de mayo. Con el dato del sexto mes del año se acumulan ya 17 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el sexto mes del ejercicio.