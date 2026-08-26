Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles, 26 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Raíces en el Jardín
La Trini canta a Manuel Alejandro
En este concierto, la artista interpretará las canciones de este compositor universal. La velada permitirá compartir música e historias a través de los increíbles arreglos creados especialmente para la ocasión por Juan Antonio Sánchez..
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
22.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’, que fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
Continúa ‘Alma de Córdoba’, la nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo. Se trata de una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional, una muestra que está respaldada por la Fundación Kutxabank dentro de su compromiso con la promoción de la cultura y la creación artística.
CÓRDOBA. Palacio de Viana
Plaza de Don Gome, 2.
09.00 a 15.00 horas.
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