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Los fallecidos en Córdoba el miércoles 26 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 27 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Vázquez Flores

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

María de Araceli Baltanas Servian

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La inhumación está prevista a las 18.00 horas en el cementerio de San Rafael.

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