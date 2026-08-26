Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 26 de agosto
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 27 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Vázquez Flores
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
María de Araceli Baltanas Servian
La inhumación está prevista a las 18.00 horas en el cementerio de San Rafael.
- Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
- Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
- La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
- Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí