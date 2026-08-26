Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cesión de Caballerizas a Córdoba EcuestrePensionistas cordobesesIsma Ruiz Córdoba CFConcesión de hipotecas"Luna de sangre": el viernes, eclipse solar en CórdobaAccidente en la A-318 en Puente GenilCórdoba CF fichajesEsto cobran los jubilados de mediaRecogida de enseres de SadecoTumba que "no debería" estar en CórdobaVuelta a los institutosSolidaridad hospital Reina Sofía HondurasEmpadronamientos ilegalesSeñales de alerta en el GuadalquivirCiberestafaElectricista de 48 años con incapacidad permanenteBajan las temperaturas en Córdoba
instagramlinkedin

Sucesos

Dos detenidos por suplantar a una empresa pública de Córdoba para cometer una ciberestafa de 2.000 euros

Los presuntos autores de los hechos se hicieron pasar por una compañía pública cordobesa para cargar una factura de un supuesto gasto de publicidad a otra empresa

Equipo contra los ciberdelitos de la Guardia Civil.

Equipo contra los ciberdelitos de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil, denominada CiberComandancia, ha esclarecido una estafa del tipo business e-mail compromise (BEC) unida con un delito de blanqueo de capitales, en la que los presuntos autores de los hechos suplantaron la identidad de una empresa pública de Córdoba para estafar 2.000 euros a una compañía. Hay dos personas detenidas por estos hechos.

Según informa una nota de prensa del instituto armado, la compañía recibió una "solicitud fraudulenta del pago de gastos publicitarios" en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta empresa perjudicada "recibió un correo electrónico, supuestamente remitido por una entidad pública", en el que se le solicitaba el pago de una cantidad económica "bajo el concepto de tasa vinculada a gastos de publicidad" por una supuesta licitación que le había sido adjudicada.

Un pago de 2.000 euros en la cuenta bancaria fraudulenta

Los presuntos autores de la estafa dotaron de credibilidad a sus mensajes con un e-mail cuyo dominio era "prácticamente idéntico al legítimo, además de emplear datos, referencias y documentación tanto de la entidad suplantada como del procedimiento de contratación". La víctima, al darle verosimilitud a su interlocutor, "efectuó el pago en la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico".

Fue posteriormente, cuando la empresa perjudicada comprobó que la compañía pública no había solicitado ningún pago ni tenía vinculación con la cuenta bancaria indicada, cuando descubrió que había sido "víctima de una estafa".

El rastro del dinero: seguimiento de la transferencia para dar con los delincuentes

Tras interponer una denuncia, el equipo @ de CiberComandancia de la Guardia Civil comenzó a investigar los hechos, analizando las comunicaciones mantenidas, las direcciones de e-mail y la documentación remitida. Tras hacer un seguimiento de la transferencia y de la cuenta bancaria receptora, así como los movimientos posteriores de fondos, los agentes pudieron "determinar el recorrido del dinero e identificar a las dos personas relacionadas con su recepción y posterior disposición".

Noticias relacionadas y más

Además de esclarecer la estafa, la Guardia Civil pudo averiguar un delito de blanqueo de capitales relacionado con los fondos fraudulentos. Los autores de los hechos y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Alzira (Valencia).

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
  2. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  3. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  4. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  5. El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
  6. La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
  7. Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
  8. Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí

Pau Miquel busca revancha en Córdoba: tras batir a Pogacar y rozar el podio con Van Aert, sueña con ganar en la Vuelta

Pau Miquel busca revancha en Córdoba: tras batir a Pogacar y rozar el podio con Van Aert, sueña con ganar en la Vuelta

El futuro de Caballerizas Reales se despeja: Córdoba Ecuestre acepta la adjudicación directa y atrás quedan las diferencias con el Ayuntamiento

El futuro de Caballerizas Reales se despeja: Córdoba Ecuestre acepta la adjudicación directa y atrás quedan las diferencias con el Ayuntamiento

Rafael Blanco, sobre la adjudicación de Caballerizas Reales: "Es la decisión más importante que hemos tomado en toda nuestra historia"

Rafael Blanco, sobre la adjudicación de Caballerizas Reales: "Es la decisión más importante que hemos tomado en toda nuestra historia"

Sadeco supera las 5.200 recogidas de enseres en Córdoba en 2026 y aumenta un 40,8% sus servicios

Sadeco supera las 5.200 recogidas de enseres en Córdoba en 2026 y aumenta un 40,8% sus servicios

El Centro de Transfusión de Córdoba comparte con el Gregorio Marañón su experiencia en tejidos cardiovasculares

Ni esperar a que se llenen ni a que huelan: un estudio en Córdoba plantea un nuevo modelo para recoger la basura antes de que moleste

Ni esperar a que se llenen ni a que huelan: un estudio en Córdoba plantea un nuevo modelo para recoger la basura antes de que moleste

La vuelta al cole de los mayores: ¿cuándo empiezan las clases en los institutos de Córdoba?

La vuelta al cole de los mayores: ¿cuándo empiezan las clases en los institutos de Córdoba?

Dos detenidos en Córdoba por una red de empadronamientos falsos en Granada: lograban entre 350 y 500 euros tras engañar a 52 extranjeros

Dos detenidos en Córdoba por una red de empadronamientos falsos en Granada: lograban entre 350 y 500 euros tras engañar a 52 extranjeros
Tracking Pixel Contents