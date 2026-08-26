Dos detenidos por suplantar a una empresa pública de Córdoba para cometer una ciberestafa de 2.000 euros

La unidad de ciberdelincuencia de la Guardia Civil, denominada CiberComandancia, ha esclarecido una estafa del tipo business e-mail compromise (BEC) unida con un delito de blanqueo de capitales, en la que los presuntos autores de los hechos suplantaron la identidad de una empresa pública de Córdoba para estafar 2.000 euros a una compañía. Hay dos personas detenidas por estos hechos.

Según informa una nota de prensa del instituto armado, la compañía recibió una "solicitud fraudulenta del pago de gastos publicitarios" en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta empresa perjudicada "recibió un correo electrónico, supuestamente remitido por una entidad pública", en el que se le solicitaba el pago de una cantidad económica "bajo el concepto de tasa vinculada a gastos de publicidad" por una supuesta licitación que le había sido adjudicada.

Un pago de 2.000 euros en la cuenta bancaria fraudulenta

Los presuntos autores de la estafa dotaron de credibilidad a sus mensajes con un e-mail cuyo dominio era "prácticamente idéntico al legítimo, además de emplear datos, referencias y documentación tanto de la entidad suplantada como del procedimiento de contratación". La víctima, al darle verosimilitud a su interlocutor, "efectuó el pago en la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico".

Fue posteriormente, cuando la empresa perjudicada comprobó que la compañía pública no había solicitado ningún pago ni tenía vinculación con la cuenta bancaria indicada, cuando descubrió que había sido "víctima de una estafa".

El rastro del dinero: seguimiento de la transferencia para dar con los delincuentes

Tras interponer una denuncia, el equipo @ de CiberComandancia de la Guardia Civil comenzó a investigar los hechos, analizando las comunicaciones mantenidas, las direcciones de e-mail y la documentación remitida. Tras hacer un seguimiento de la transferencia y de la cuenta bancaria receptora, así como los movimientos posteriores de fondos, los agentes pudieron "determinar el recorrido del dinero e identificar a las dos personas relacionadas con su recepción y posterior disposición".

Además de esclarecer la estafa, la Guardia Civil pudo averiguar un delito de blanqueo de capitales relacionado con los fondos fraudulentos. Los autores de los hechos y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Alzira (Valencia).