Defensa adjudica el grueso de la obra de la BLET en Córdoba a la UTE Dragados, Heliopol y Magtel por cerca de 279 millones de euros

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura, ha adjudicado de forma definitiva el grueso del contrato para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba. En concreto, se ha adjudicado -a falta de formalización- el lote 1 del gran contrato de Defensa para levantar los edificios de la base, que en total ascendía, sumando ambos lotes, a 394.850.257 euros.

La adjudicataria de este primer lote ha sido finalmente la unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados, Heliopol y la cordobesa Magtel, la misma que ya había sido propuesta como la mejor valorada en el informe técnico de Defensa del que este periódico informó el pasado 26 de junio. La presencia en la UTE de Magtel pone el sello local en la edificación de uno de los proyectos de ciudad más importantes de los últimos años.

El primer lote, el principal, afecta a los edificios logísticos y de mantenimiento

El lote 1 tiene que ver con la construcción de las infraestructuras con función logística y de mantenimiento de sistemas de armas de la BLET y salió a licitación por 319.958.868,52 euros. Finalmente, Defensa lo ha adjudicado a la citada UTE por 278.524.195,04 euros -todas las cifras con impuestos-.

Terrenos donde se levantará la Base Logística, en La Rinconada. / MANUEL MURILLO

Propuesta de adjudicación para el lote 2

Todavía queda que el ministerio que dirige Margarita Robles publica la adjudicación definitiva del lote 2 del mismo contrato. Este lote tiene que ver con la construcción de aquellas infraestructuras con función administrativa y de servicios y se licitó con un precio base de 74.891.388,48 euros. Cabe recordar que a finales de junio Defensa ya publicó la propuesta de adjudicación de ambos lotes y este segundo será para Ferrovial Construcción y Vías y Construcciones si no hay ningún problema.

El inicio de la obra, para octubre y noviembre

Según publicó Diario CÓRDOBA a finales del mes de julio, todo apunta a que las obras de construcción de la BLET darán comienzo entre octubre y noviembre y, en su periodo de mayor actividad, emplearán a unas 1.000 personas. Una vez comiencen los trabajos, el plazo de ejecución es de tres años. El objetivo del ministerio era que la BLET empezara a estar operativa para finales de 2028 y al 100% de rendimiento en 2029.

Terrenos ya urbanizados en La Rinconada donde se levantará la BLET. / MANUEL MURILLO

Esas obras permitirán levantar un complejo con una treintena de edificios, aunque no todos se harán con el contrato que se cita en esta información. En una primera fase, lo que hará Defensa es construir los edificios principales, mientras que para una segunda fase se dejarán instalaciones no vitales para el funcionamiento de la BLET, como un museo proyectado por el ministerio.

Urbanización del parque empresarial Gran Capitán

De forma paralela, en La Rinconada, donde se instalará la Base Logística, siguen los trabajos de urbanización del polígono empresarial Gran Capitán que comenzaron en mayo. Este enorme polígono empresarial ocupará más de 580.000 metros cuadrados y se estima que la urbanización de este parque logístico quede completada en la segunda mitad de 2028.

Cartel informativo sobre las obras de urbanización de los terrenos donde irá el parque empresarial Gran Capitán, junto a la BLET. / Manuel Murillo

Cabe recordar que la de urbanización no es la única obra que hay que ejecutar en la zona, sino que existe una batería de proyectos que se irán ejecutando de forma paralela para que el parque empresarial pueda funcionar sin problema. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proyecto, dos de las obras de esos proyectos comenzarán tras el verano, entre septiembre y octubre. Se trata de la ejecución del enlace de los terrenos con la autovía A-4 y de la construcción de un depósito.

En esos mismos meses, entre septiembre y octubre, se sacarán a licitación otras dos intervenciones: una depuradora y todas las conexiones. El único proyecto que quedaría pendiente, pero que también se ejecutará en el menor tiempo posible será una subestación eléctrica.