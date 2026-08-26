Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cesión de Caballerizas a Córdoba EcuestreIsma Ruiz Córdoba CFAtropello mortal A-4 Palma del RíoAsfaltado en Gran CapitánConcesión de hipotecasPensionistas cordobesesRecogida de enseres de SadecoCórdoba CF fichajesCocaína en el coche en La RamblaNuevo modelo para recoger la basura"Luna de sangre": el viernes, eclipse solar en CórdobaAccidente en la A-318 en Puente GenilTumba que "no debería" estar en CórdobaCurso escolar 2026/27 en Córdoba | Vuelta a los institutosSolidaridad hospital Reina Sofía HondurasEmpadronamientos ilegalesBajan las temperaturas en Córdoba
instagramlinkedin

Base Logística del Ejército

Defensa adjudica el grueso de la obra de la BLET en Córdoba a la UTE Dragados, Heliopol y Magtel por cerca de 279 millones de euros

La UTE ejecutará los trabajos de construcción de la primera fase, la de los principales edificios, los relacionados con la función logística y el mantenimiento de los sistemas de armas

Terrenos ya urbanizados de La Rinconada donde se construirá la Base Logística del Ejército.

Terrenos ya urbanizados de La Rinconada donde se construirá la Base Logística del Ejército. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura, ha adjudicado de forma definitiva el grueso del contrato para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba. En concreto, se ha adjudicado -a falta de formalización- el lote 1 del gran contrato de Defensa para levantar los edificios de la base, que en total ascendía, sumando ambos lotes, a 394.850.257 euros.

La adjudicataria de este primer lote ha sido finalmente la unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados, Heliopol y la cordobesa Magtel, la misma que ya había sido propuesta como la mejor valorada en el informe técnico de Defensa del que este periódico informó el pasado 26 de junio. La presencia en la UTE de Magtel pone el sello local en la edificación de uno de los proyectos de ciudad más importantes de los últimos años.

El primer lote, el principal, afecta a los edificios logísticos y de mantenimiento

El lote 1 tiene que ver con la construcción de las infraestructuras con función logística y de mantenimiento de sistemas de armas de la BLET y salió a licitación por 319.958.868,52 euros. Finalmente, Defensa lo ha adjudicado a la citada UTE por 278.524.195,04 euros -todas las cifras con impuestos-.

Futuros polígonos empresariales en Córdoba. Rinconada, OBRAS DE URBANIZACIÓN PARQUE LOGÍSTICO EMPRESARIAL DE CÓRDOBA &quot;GRAN CAPITÁN&quot;. BLET, Base Logística del Ejército de Tierra

Terrenos donde se levantará la Base Logística, en La Rinconada. / MANUEL MURILLO

Propuesta de adjudicación para el lote 2

Todavía queda que el ministerio que dirige Margarita Robles publica la adjudicación definitiva del lote 2 del mismo contrato. Este lote tiene que ver con la construcción de aquellas infraestructuras con función administrativa y de servicios y se licitó con un precio base de 74.891.388,48 euros. Cabe recordar que a finales de junio Defensa ya publicó la propuesta de adjudicación de ambos lotes y este segundo será para Ferrovial Construcción y Vías y Construcciones si no hay ningún problema.

El inicio de la obra, para octubre y noviembre

Según publicó Diario CÓRDOBA a finales del mes de julio, todo apunta a que las obras de construcción de la BLET darán comienzo entre octubre y noviembre y, en su periodo de mayor actividad, emplearán a unas 1.000 personas. Una vez comiencen los trabajos, el plazo de ejecución es de tres años. El objetivo del ministerio era que la BLET empezara a estar operativa para finales de 2028 y al 100% de rendimiento en 2029.

Futuros polígonos empresariales en Córdoba. Rinconada, OBRAS DE URBANIZACIÓN PARQUE LOGÍSTICO EMPRESARIAL DE CÓRDOBA &quot;GRAN CAPITÁN&quot;. BLET, Base Logística del Ejército de Tierra

Terrenos ya urbanizados en La Rinconada donde se levantará la BLET. / MANUEL MURILLO

Esas obras permitirán levantar un complejo con una treintena de edificios, aunque no todos se harán con el contrato que se cita en esta información. En una primera fase, lo que hará Defensa es construir los edificios principales, mientras que para una segunda fase se dejarán instalaciones no vitales para el funcionamiento de la BLET, como un museo proyectado por el ministerio.

Urbanización del parque empresarial Gran Capitán

De forma paralela, en La Rinconada, donde se instalará la Base Logística, siguen los trabajos de urbanización del polígono empresarial Gran Capitán que comenzaron en mayo. Este enorme polígono empresarial ocupará más de 580.000 metros cuadrados y se estima que la urbanización de este parque logístico quede completada en la segunda mitad de 2028.

Futuros polígonos empresariales en Córdoba. Rinconada, OBRAS DE URBANIZACIÓN PARQUE LOGÍSTICO EMPRESARIAL DE CÓRDOBA &quot;GRAN CAPITÁN&quot;

Cartel informativo sobre las obras de urbanización de los terrenos donde irá el parque empresarial Gran Capitán, junto a la BLET. / Manuel Murillo

Cabe recordar que la de urbanización no es la única obra que hay que ejecutar en la zona, sino que existe una batería de proyectos que se irán ejecutando de forma paralela para que el parque empresarial pueda funcionar sin problema. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proyecto, dos de las obras de esos proyectos comenzarán tras el verano, entre septiembre y octubre. Se trata de la ejecución del enlace de los terrenos con la autovía A-4 y de la construcción de un depósito.

Noticias relacionadas y más

En esos mismos meses, entre septiembre y octubre, se sacarán a licitación otras dos intervenciones: una depuradora y todas las conexiones. El único proyecto que quedaría pendiente, pero que también se ejecutará en el menor tiempo posible será una subestación eléctrica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
  2. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  3. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  4. El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
  5. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  6. La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
  7. Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
  8. Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 26 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Eterna Merced: un recorrido por los 50 años de una devoción que deja huella en Córdoba

Eterna Merced: un recorrido por los 50 años de una devoción que deja huella en Córdoba

Los vecinos opinan sobre el futuro parque Poniente-Miralbaida: "Le va a dar mucha vida al barrio, pero necesitamos un centro médico"

Los vecinos opinan sobre el futuro parque Poniente-Miralbaida: "Le va a dar mucha vida al barrio, pero necesitamos un centro médico"

Paula Badanelli asume la Portavocía de Vox en la Comisión de Control de la RTVA

Paula Badanelli asume la Portavocía de Vox en la Comisión de Control de la RTVA

La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba

La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba

Defensa adjudica el grueso de la obra de la BLET a la UTE Dragados, Heliopol y Magtel por cerca de 279 millones de euros

Comienzan las obras de impresión de asfalto en el bulevar del Gran Capitán: así afectarán al tráfico hasta el 4 de septiembre

Comienzan las obras de impresión de asfalto en el bulevar del Gran Capitán: así afectarán al tráfico hasta el 4 de septiembre
Tracking Pixel Contents