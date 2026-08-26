La vuelta al cole de los mayores: ¿cuándo empiezan las clases en los institutos de Córdoba?

Se acerca el final de las vacaciones y miles de adolescentes en Córdoba comienzan a prepararse para su regreso a las aulas. El curso escolar 2026/2027 está a punto de comenzar en la Secundaria, y si te preguntas cuándo empiezan las clases en los institutos de Córdoba, aquí tienes toda la información que necesitas saber.

La fecha clave de la vuelta a los institutos

Según el calendario escolar publicado por la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato regresarán a las aulas el martes 15 de septiembre de 2026.

En total, dispondrán de 175 días lectivos que finalizarán el 22 de junio. Por su parte, las Enseñanzas de Idiomas empezarán las clases el lunes 21 de septiembre.

Los institutos de Córdoba se vuelven a llenar de alumnos en el inicio del curso de la Lomloe / Manuel Murillo

Festivos y puentes: los días de descanso

Tan importante como la fecha del inicio de la clase son los puentes y festivos de los que disfrutará la comunidad escolar en el curso 2026/2027. El curso escolar contará con los siguientes festivos:

Lunes 12 de octubre de 2026. Fiesta Nacional de España.

Lunes 2 de noviembre de 2026. Festividad de Todos los Santos (pasa de domingo a lunes)

Festividad de Todos los Santos (pasa de domingo a lunes) Lunes 7 de diciembre de 2026. Día de la Constitución (pasa de domingo a lunes)

(pasa de domingo a lunes) Martes 8 de diciembre de 2026. Día de la Inmaculada

Jueves 7 de enero de 2027. Día no lectivo provincial.

Día no lectivo provincial. Viernes 26 de febrero de 2027. Día de la Comunidad Educativa.

Día de la Comunidad Educativa. Lunes 1 de marzo de 2027. Día de Andalucía (pasa de domingo a lunes).

Tres festivos locales

Además, hay que destacar que cada Ayuntamiento tiene derecho, según la normativa andaluza, a disponer de tres días festivos y, por tanto, no lectivos para los alumnos de su localidad. En un principio, contando con la costumbre de los últimos cursos, y sin que haya aún confirmación oficial, es previsible que el jueves y viernes de Feria, se unan como festivos en la capital cordobesa. También es festivo el 24 de octubre, Día de San Rafael, si bien este año al caer en sábado no afecta al calendario escolar.

Imagen de archivo del IES Galileo Galilei. / Sánchez Moreno

Cuatro puentes festivos en Córdoba

Así, la combinación de festivos y fines de semana da como resultado cuatro puentes festivos el curso 2026-2027, y recupera, a diferencia del curso anterior los macropuentes,

El primero tendrá lugar en octubre, ya que el festivo nacional del 12 de octubre, cae en lunes. El siguiente será en noviembre, gracias a que el lunes 2 es festivo al pasar la festividad de Todos Los Santos del domingo al lunes. Y el primer trimestre del curso termina con el macropuente de la Constitución, puesto que el festivo de la Constitución del domingo 6 de diciembre pasa al lunes 7 y enlaza con el festivo de la Inmaculada el 8 de diciembre.

También habrá macropuente en febrero coincidiendo con el Día de Andalucía, que cae el domingo en 2027 y pasa al lunes 1 de marzo. A este festivo, colegios e institutos suman el 26 de febrero, Día de la Comunidad Educativa.

Las vacaciones escolares

Además de los días festivos nacionales, autonómicos, provinciales y locales, los alumnos y profesores cordobeses dispondrán de dos periodos vacacionales.

El primero arranca el miércoles 23 de diciembre y se prolonga hasta el 6 de enero, abarcando varios festivos nacionales que, de este modo, quedan incluidos dentro del periodo vacacional de Navidad. Además, estas vacaciones suman el 7 de enero como día no lectivo, por lo que la actividad escolar se reanudará el viernes 8 de enero.

Por su parte, el segundo periodo vacacional coincide con la Semana Santa, y va desde el 22 al 28 de marzo, Domingo de Resurrección, regresando el curso escolar el Lunes de Pascua, 29 de marzo.