Patrimonio municipal
Hacemos Córdoba reclama al alcalde un plan para recuperar cinco espacios municipales sin uso
La coalición señala el Pósito de la Corredera, Trueque 4, San Agustín 5, el quiosco de San Hipólito y el antiguo mercado de la plaza de España y pide calendario y financiación para reabrirlos
Hacemos Córdoba ha pedido al alcalde, José María Bellido, un plan para recuperar edificios e instalaciones actualmente sin uso o infrautilizados y destinarlos a actividades públicas, culturales y ciudadanas.
La coalición señala como actuaciones prioritarias el Pósito de la Corredera, el inmueble de Trueque, 4, el edificio de San Agustín, 5, el quiosco de San Hipólito y el antiguo mercado de la plaza de España. Según el grupo municipal, su puesta en servicio permitiría ampliar los espacios disponibles para asociaciones, colectivos y vecinos de distintos barrios de la capital.
El Pósito y Trueque 4, entre las prioridades
Hacemos Córdoba defiende que el Pósito de la Corredera se convierta en una ampliación del Centro Cívico Centro, una petición que han planteado tanto el Consejo de Distrito como asociaciones vecinales del entorno.
También reclama avanzar en la recuperación de Trueque, 4, inmueble destinado al futuro Museo de los Patios, y poner en funcionamiento San Agustín, 5 como espacio complementario al centro cívico del barrio.
La propuesta incluye además la apertura del quiosco de San Hipólito, anunciado como punto de información turística, y la definición de un proyecto para el antiguo mercado de la plaza de España, donde la coalición considera que podrían desarrollarse iniciativas sociales, culturales o económicas.
Un calendario para recuperar los edificios
El grupo municipal critica que estos espacios continúen sin actividad mientras entidades vecinales, sociales y culturales demandan lugares donde desarrollar su trabajo. “Los edificios públicos deben convertirse en lugares de encuentro, participación y actividad”, sostiene Hacemos Córdoba.
Por ello, la coalición reclama al alcalde una planificación que concrete prioridades, calendario y financiación para poner estos inmuebles al servicio de la ciudadanía. Hacemos Córdoba plantea su recuperación como una de las actuaciones a abordar de cara a 2027, con el objetivo de reforzar los servicios municipales y generar nuevos espacios de uso ciudadano en los barrios.
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