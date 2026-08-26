Comienzan las obras de impresión de asfalto en el bulevar del Gran Capitán: así afectarán al tráfico hasta el 4 de septiembre

Cambios en la circulación en pleno centro de Córdoba desde este jueves. El Ayuntamiento de Córdoba inicia este 27 de agosto los trabajos de impresión de asfalto en la zona peatonal de la avenida del Gran Capitán y en las calles Conde de Robledo, Eduardo Lucena y Góngora, unas obras que obligarán a modificar temporalmente el tráfico hasta el próximo 4 de septiembre.

La actuación forma parte del Plan Asfalto 2026 de la Delegación de Infraestructuras y llega después de los trabajos previos de retirada de adoquines, adecuación del terreno y colocación de conglomerado asfáltico.

Así será el acceso en coche a Gran Capitán

La Delegación de Movilidad ha establecido un plan especial de tráfico para todo el periodo de obras, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa. Entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre, los vehículos podrán acceder a la zona afectada desde la avenida Ronda de los Tejares, entrando por la plataforma única de la avenida del Gran Capitán.

La principal modificación es que este tramo quedará habilitado únicamente en sentido de entrada, debido a que las obras afectarán a la parte inicial de la vía.

Los trabajos se ejecutarán por fases para garantizar en todo momento el acceso a cocheras y aparcamientos privados del entorno.

En cuanto a la salida de los vehículos, Movilidad prevé habilitarla a través de calle Cruz Conde o mediante el recorrido calle Concepción-calle José Zorrilla. En función del desarrollo de los trabajos, podrán estar operativos uno o ambos itinerarios.

Trabajos de asfaltado en la plataforma única del bulevar del Gran Capitán en las primeras semanas de agosto. / A.J. González

Precaución con vehículos en zonas peatonales

El Ayuntamiento recuerda que las actuaciones se desarrollan en un área del centro de Córdoba de prioridad peatonal, por lo que pide a los conductores que respeten la señalización provisional y las indicaciones tanto de la Policía Local como de los operarios.

También recomienda extremar la precaución ante la presencia de peatones, ya que durante las obras podrán circular vehículos por espacios habitualmente reservados o prioritarios para quienes se desplazan a pie.

A los peatones se les solicita, además, que eviten en la medida de lo posible las calles afectadas por las obras y tengan en cuenta los cambios temporales de circulación.

La intervención utiliza de nuevo la técnica del asfalto impreso, con la que el Ayuntamiento pretende mantener una estética uniforme en el centro y reducir tanto los tiempos como la complejidad de las actuaciones, además de emplear materiales menos sensibles al desgaste provocado por el tráfico y los cambios de temperatura.

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El Plan Asfalto continuará en septiembre con nuevas actuaciones en Córdoba. Está previsto realizar trabajos de señalización, fresado y asfaltado en la avenida del Aeropuerto durante los primeros días del mes, mientras que en la segunda mitad de septiembre comenzará la señalización previa de las obras de la avenida de Granada y la carretera de Castro, cuyo asfaltado se prolongará durante octubre.