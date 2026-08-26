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El Centro de Transfusión de Córdoba comparte con el Gregorio Marañón su experiencia en tejidos cardiovasculares

Especialistas del hospital madrileño conocen las técnicas cordobesas para la preparación, preservación y conservación de tejidos destinados a implantes

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha recibido la visita de especialistas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid interesados en conocer las técnicas y procedimientos que se aplican en Córdoba para el procesamiento y conservación de tejidos cardiovasculares. En concreto, han visitado las instalaciones cordobesas el doctor Gregorio Cuerpo Caballero, jefe de la Sección de Adultos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Gregorio Marañón, y el doctor Carlos Castaño Zapatero, responsable del Banco de Tejidos Osteoarticulares del mismo centro. Ambos profesionales han podido conocer de primera mano los procedimientos utilizados en Córdoba para la preparación, preservación y conservación de tejido cardiovascular destinado posteriormente a su implantación. Durante la visita, los especialistas han intercambiado conocimientos sobre los protocolos de trabajo, los criterios de calidad y seguridad y las diferentes fases que intervienen en el procesamiento de estos tejidos. Los doctores fueron recibidos por Rafael Villalba Montoro, del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, con quien analizaron los procedimientos desarrollados en las instalaciones y la experiencia acumulada por sus profesionales en este ámbito. Interés por trasladar el modelo a Madrid El interés del Gregorio Marañón por conocer el funcionamiento del centro cordobés surge ante la posibilidad de aplicar estas técnicas y procedimientos en el hospital madrileño, favoreciendo así la transferencia de conocimiento entre ambos centros sanitarios. La visita pone de manifiesto la experiencia desarrollada en Córdoba en el procesamiento y preservación de tejidos cardiovasculares y permite compartir prácticas relacionadas con la donación, preparación, conservación e implantación de estos materiales. Este tipo de encuentros persigue mejorar los procedimientos y mantener los estándares de calidad y seguridad aplicados a los tejidos destinados a los pacientes.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha recibido la visita de especialistas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid interesados en conocer las técnicas y procedimientos que se aplican en Córdoba para el procesamiento y conservación de tejidos cardiovasculares. En concreto, han visitado las instalaciones cordobesas el doctor Gregorio Cuerpo Caballero, jefe de la Sección de Adultos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Gregorio Marañón, y el doctor Carlos Castaño Zapatero, responsable del Banco de Tejidos Osteoarticulares del mismo centro. Ambos profesionales han podido conocer de primera mano los procedimientos utilizados en Córdoba para la preparación, preservación y conservación de tejido cardiovascular destinado posteriormente a su implantación. Durante la visita, los especialistas han intercambiado conocimientos sobre los protocolos de trabajo, los criterios de calidad y seguridad y las diferentes fases que intervienen en el procesamiento de estos tejidos. Los doctores fueron recibidos por Rafael Villalba Montoro, del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, con quien analizaron los procedimientos desarrollados en las instalaciones y la experiencia acumulada por sus profesionales en este ámbito. Interés por trasladar el modelo a Madrid El interés del Gregorio Marañón por conocer el funcionamiento del centro cordobés surge ante la posibilidad de aplicar estas técnicas y procedimientos en el hospital madrileño, favoreciendo así la transferencia de conocimiento entre ambos centros sanitarios. La visita pone de manifiesto la experiencia desarrollada en Córdoba en el procesamiento y preservación de tejidos cardiovasculares y permite compartir prácticas relacionadas con la donación, preparación, conservación e implantación de estos materiales. Este tipo de encuentros persigue mejorar los procedimientos y mantener los estándares de calidad y seguridad aplicados a los tejidos destinados a los pacientes. / CÓRDOBA

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Córdoba

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha recibido la visita de especialistas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid interesados en conocer las técnicas y procedimientos que se aplican en Córdoba para el procesamiento y conservación de tejidos cardiovasculares.

En concreto, han visitado las instalaciones cordobesas el doctor Gregorio Cuerpo Caballero, jefe de la Sección de Adultos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Gregorio Marañón, y el doctor Carlos Castaño Zapatero, responsable del Banco de Tejidos Osteoarticulares del mismo centro.

Ambos profesionales han podido conocer de primera mano los procedimientos utilizados en Córdoba para la preparación, preservación y conservación de tejido cardiovascular destinado posteriormente a su implantación.

Durante la visita, los especialistas han intercambiado conocimientos sobre los protocolos de trabajo, los criterios de calidad y seguridad y las diferentes fases que intervienen en el procesamiento de estos tejidos.

Los doctores fueron recibidos por Rafael Villalba Montoro, del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, con quien analizaron los procedimientos desarrollados en las instalaciones y la experiencia acumulada por sus profesionales en este ámbito.

Interés por trasladar el modelo a Madrid

El interés del Gregorio Marañón por conocer el funcionamiento del centro cordobés surge ante la posibilidad de aplicar estas técnicas y procedimientos en el hospital madrileño, favoreciendo así la transferencia de conocimiento entre ambos centros sanitarios.

La visita pone de manifiesto la experiencia desarrollada en Córdoba en el procesamiento y preservación de tejidos cardiovasculares y permite compartir prácticas relacionadas con la donación, preparación, conservación e implantación de estos materiales.

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Este tipo de encuentros persigue mejorar los procedimientos y mantener los estándares de calidad y seguridad aplicados a los tejidos destinados a los pacientes.

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