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El Ayuntamiento de Córdoba se sumará el miércoles 2 de septiembre a la concentración de apoyo a Ceuta convocada por la FEMP

El acto se celebrará a las 20.00 horas frente al edificio del Consistorio y estará abierto a representantes institucionales, colectivos sociales así como a la ciudadanía

La concentración se realizará frente al edificio del Ayuntamiento de Córdoba.

La concentración se realizará frente al edificio del Ayuntamiento de Córdoba. / Francisco González

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba se sumará el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, a la concentración simultánea convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en distintas localidades españolas para mostrar su apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos.

En Córdoba, el acto tendrá lugar ante la sede del Consistorio, en la calle Capitulares, y contará con la presencia del alcalde de la ciudad y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido.

La convocatoria se produce tras la situación migratoria registrada en Ceuta durante la última semana de julio y pretende, según ha señalado el Ayuntamiento, expresar la solidaridad institucional con la ciudad autónoma y trasladar la idea de que los problemas que afectan a un territorio concreto pueden tener repercusión en el conjunto del país.

Una convocatoria abierta a la ciudadanía

El Consistorio ha realizado un llamamiento a participar tanto a representantes institucionales como a miembros de la sociedad civil, colectivos y entidades sociales.

La concentración estará igualmente abierta a toda la ciudadanía y se celebrará de manera simultánea con las convocatorias previstas en otros municipios españoles.

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Según el Ayuntamiento, la iniciativa busca visualizar la unidad de las administraciones locales en torno a la situación que atraviesa Ceuta y respaldar a sus habitantes.

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