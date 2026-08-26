Movilización
El Ayuntamiento de Córdoba se sumará el miércoles 2 de septiembre a la concentración de apoyo a Ceuta convocada por la FEMP
El acto se celebrará a las 20.00 horas frente al edificio del Consistorio y estará abierto a representantes institucionales, colectivos sociales así como a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Córdoba se sumará el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, a la concentración simultánea convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en distintas localidades españolas para mostrar su apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos.
En Córdoba, el acto tendrá lugar ante la sede del Consistorio, en la calle Capitulares, y contará con la presencia del alcalde de la ciudad y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido.
La convocatoria se produce tras la situación migratoria registrada en Ceuta durante la última semana de julio y pretende, según ha señalado el Ayuntamiento, expresar la solidaridad institucional con la ciudad autónoma y trasladar la idea de que los problemas que afectan a un territorio concreto pueden tener repercusión en el conjunto del país.
Una convocatoria abierta a la ciudadanía
El Consistorio ha realizado un llamamiento a participar tanto a representantes institucionales como a miembros de la sociedad civil, colectivos y entidades sociales.
La concentración estará igualmente abierta a toda la ciudadanía y se celebrará de manera simultánea con las convocatorias previstas en otros municipios españoles.
Según el Ayuntamiento, la iniciativa busca visualizar la unidad de las administraciones locales en torno a la situación que atraviesa Ceuta y respaldar a sus habitantes.
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