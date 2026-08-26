El Ayuntamiento, sobre la cesión de Caballerizas Reales: "Es lo mejor para Córdoba, para este espacio y para el mundo del caballo"

El delegado de Relaciones Institucionales y de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha mostrado este miércoles la "alegría" y el "orgullo" del gobierno municipal después de que Córdoba Ecuestre haya aceptado la adjudicación directa de Caballerizas Reales bajo las condiciones impuestas desde el Consistorio. Urbano ha valorado que el monumento "va a ser gestionado por fin con normalidad administrativa por quien lleva años llevando con solvencia y orgullo en nombre de Córdoba por todo el mundo, Córdoba ecuestre".

Urbano ha destacado que desde Córdoba Ecuestre se lleva años trabajando en Caballerizas "no solo ofreciendo un atractivo turístico muy importante para la ciudad, sino manteniendo nuestras tradiciones, como es el enorme legado que hemos recibido del caballo de pura raza español". Es por ello que entiende que esta gestión por parte de la entidad que preside Rafael Blanco "es lo mejor para Córdoba, para las Caballerizas Reales y para el mundo del caballo".

El delegado de Fiestas y Tradiciones y Relaciones Institucionales, Julián Urbano. / MANUEL MURILLO

Culmina un largo proceso

El delegado de Relaciones Institucionales también ha reseñado la satisfacción del gobierno municipal popular por "poder culminar un proceso de años, desde que se permitió por gobiernos de izquierda, la ocupación en precario de nuestras Caballerizas por parte de Córdoba Ecuestre". Además, Urbano ha insistido en que fue el gobierno municipal de José María Bellido el que activó "la recuperación para la ciudad de este enorme monumento", tras pertenecer al Ministerio de Defensa.