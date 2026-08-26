El futuro de Caballerizas Reales se despeja: Córdoba Ecuestre acepta la adjudicación directa y atrás quedan las diferencias con el Ayuntamiento

La asamblea general de Córdoba Ecuestre ha aprobado por unanimidad aceptar la adjudicación directa del 88,97% del Caballerizas Reales, una decisión que permite avanzar hacia la firma de la concesión con el Ayuntamiento de Córdoba y deja atrás las diferencias que ambas partes habían mantenido durante la tramitación del expediente.

Según ha informado la propia entidad ecuestre, el respaldo de todos los socios supone aceptar el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 6 de abril, una vez concluido el periodo de exposición pública del expediente administrativo.

La decisión de la asamblea era, además, un requisito imprescindible para formalizar la concesión administrativa de Caballerizas Reales, prevista inicialmente por un periodo de 25 años, con posibilidad de dos ampliaciones adicionales de la misma duración, y con un canon anual de 99.355,39 euros.

Una inversión de 9,6 millones para el Centro Internacional del Caballo

El principal proyecto ligado a la concesión será la puesta en marcha del Centro Internacional del Caballo, para el que Córdoba Ecuestre tiene comprometida una inversión de 9,6 millones de euros.

La entidad prevé mantener su actividad habitual en Caballerizas Reales durante el proceso de transformación del inmueble, compatibilizando los espectáculos y demás usos actuales con las obras necesarias para desarrollar el nuevo centro.

Córdoba Ecuestre señala igualmente que continuará trabajando dentro del diálogo institucional con el Ayuntamiento para adaptar la implantación definitiva del proyecto a las necesidades operativas de las instalaciones. El objetivo declarado es reforzar la posición de Córdoba como referente internacional del Pura Raza Española (PRE) y del sector ecuestre.

Tras el acuerdo unánime de la asamblea, la asociación deberá formalizar el aval de 344.621,76 euros exigido en el procedimiento y queda a disposición del Ayuntamiento para rubricar el documento definitivo de la concesión.

De las alegaciones y el desencuentro a la aceptación unánime

La unanimidad alcanzada ahora supone un cambio relevante respecto al escenario existente hasta hace apenas unos meses. La cesión había comenzado a encarrilarse en abril después de 15 años de utilización en precario de Caballerizas Reales, pero el procedimiento volvió a generar incertidumbre cuando Córdoba Ecuestre presentó alegaciones al convenio de cesión demanial directa.

La asociación consideraba entonces que el pliego incorporaba condiciones que no habían sido negociadas previamente y advertía de que determinados requisitos podían dificultar la viabilidad del Centro Internacional del Caballo. Su presidente, Rafael Blanco, llegó a señalar que la entidad no firmaría el convenio si esas cuestiones no se corregían.

La respuesta del Ayuntamiento evidenció las diferencias existentes. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, mostró su sorpresa por aquellas declaraciones y defendió que se trataba de un procedimiento público en el que no podían existir negociaciones paralelas al expediente. El Consistorio insistía además en preservar varios usos considerados de interés público, entre ellos la implantación de un museo de arte figurativo y la continuidad de la Unidad de Caballería de la Policía Local en el recinto.

El futuro de la cesión llegó así a ofrecer la imagen de un asunto “enquistado” entre las posiciones de la asociación y el Ayuntamiento. El pasado 27 de julio, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba desestimó todas las alegaciones presentadas por Córdoba Ecuestre. Ahora, la aprobación unánime de la adjudicación directa por la asamblea de Córdoba Ecuestre permite superar aquella fase y acerca la formalización de una concesión llamada a definir el futuro de uno de los espacios históricos más vinculados al mundo del caballo en Córdoba.