Ana López, una religiosa que dejó el convento para cuidar a su madre enferma, celebra su 100 cumpleaños con Cordobeses Centenarios

Hay decisiones que resumen toda una vida. La de Ana López fue dejar atrás el convento de clausura en el que había seguido su vocación religiosa para regresar junto a su madre y cuidarla durante su enfermedad. Este miércoles, Ana ha cumplido 100 años y recibido el homenaje de la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba dentro del programa Cordobeses Centenarios, una iniciativa municipal destinada a reconocer las historias y experiencias de los vecinos que alcanzan los cien años o superan esa edad.

Ana nació el 26 de agosto de 1926 en Córdoba y creció junto a sus padres y hermanos en una infancia "sencilla y feliz", según explican desde el Ayuntamiento. La religión ocupó desde muy pronto un lugar importante en su vida y, ya adulta, decidió seguir su vocación e ingresar como monja en un convento de clausura de Osuna.

Ana ha cumplido 100 años y recibido el homenaje de la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba dentro del programa Cordobeses Centenarios. / CÓRDOBA

Dejó el convento para cuidar de su madre

La trayectoria de esta mujer cambió cuando su madre enfermó. Ana solicitó entonces abandonar el convento para poder dedicarse a sus cuidados, una decisión que marcó uno de los capítulos más significativos de su vida.

Después del fallecimiento de su madre, Ana se trasladó a vivir con una de sus hermanas. Años después, en mayo de 2012, ingresó en la residencia en la que continúa viviendo actualmente. Ha sido precisamente allí donde este miércoles ha festejado sus 100 años, rodeada de su familia, de las personas que la acompañan diariamente en la residencia y de representantes municipales.

La teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, ha destacado que “la celebración de los cien años de Ana ha estado cargada de emoción y cariño, y ha sido una oportunidad para reconocer toda una vida y, sobre todo, para escuchar y poner en valor su historia personal”.

Contador ha señalado además que “cada persona que alcanza esta edad nos ofrece un testimonio único de cómo ha cambiado nuestra ciudad y nuestra sociedad, y desde la Delegación de Mayores queremos que reciba el reconocimiento que merece”.

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