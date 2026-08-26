El 61% de los pensionistas de Córdoba no llega al salario mínimo interprofesional

Seis de cada diez pensionistas de Córdoba se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es de 1.221 euros mensuales brutos (por 14 pagas) en el año 2026. Así lo reflejan los últimos datos de la Seguridad Social, del pasado julio, que indican que 100.049 de los 165.041 pensionistas de la provincia, el 61%, perciben importes inferiores al SMI vigente.

Este porcentaje coloca a Córdoba en una de las posiciones más desfavorables del país: es el sexto territorio de España con mayor proporción de pensionistas que no llegan al salario mínimo de un trabajador. La cifra, además, supera ampliamente la media nacional, situada en el 48%, y también se encuentra por encima de Andalucía, donde alcanza el 57%. La diferencia con la media española es, por tanto, de más de 12 puntos porcentuales.

De los restantes pensionistas de Córdoba, 62.267, el 38%, se hallan entre el SMI y la pensión máxima, mientras que 2.725, alrededor del 2%, perciben la pensión máxima o una cuantía superior.

A la cola del país

La situación de Córdoba solo es superada por cinco provincias, en tanto que Badajoz iguala su porcentaje. Ourense registra el dato más elevado de España, con un 67% de sus pensionistas por debajo del SMI. Le siguen Lugo, con el 64%; Jaén y Almería, con un 63% en cada caso, y Cáceres, con el 62%.

Andalucía, Galicia y Extremadura, por tanto, sobresalen a nivel nacional por las limitaciones económicas de sus pensionistas. En el extremo contrario se sitúan principalmente las provincias vascas. Álava presenta el porcentaje más bajo de España, con solo un 30% de sus pensionistas por debajo del SMI. Le siguen Vizcaya, con el 31%, y Gipúzcoa, con el 31%.

Una pareja de pensionistas. / A. Pérez Meca / Europa Press

Las mujeres se acercan a la pobreza

El análisis por sexo muestra una de las principales diferencias que deja la estadística. El 72% de las pensionistas cordobesas percibe cuantías inferiores al SMI, frente al 49% de los hombres. En cifras absolutas, de las 83.592 mujeres pensionistas contabilizadas en la provincia, 60.204 se encuentran por debajo de este umbral. Entre los 81.449 hombres pensionistas, son 39.845 los que no alcanzan el SMI.

Ellas cobran una pensión media de 1.175 euros brutos y se acercan al umbral de la pobreza, que ha sido de 12.220 euros netos para el año 2025, aproximadamente, 873 euros mensuales, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística. En cambio, los pensionistas hombres ingresan en Córdoba un importe medio mensual de 1.446 euros.

En total, la provincia tiene 186.059 pensiones contributivas en vigor, porque un 13% del colectivo percibe más de una paga. Si se atiende a la tipología, la incapacidad permanente tiene un importe medio de 1.108 euros mensuales; la jubilación, 1.326 euros; la viudedad, 842 euros; la orfandad, 531 euros y las pensiones en favor de familiares tienen un importe promedio de 767 euros.

8.604 personas rozan la pobreza severa

Un escalón por debajo del umbral de la pobreza se hallan en Córdoba los 8.604 pensionistas que perciben pagas no contributivas de jubilación (5.240 pensiones) y de incapacidad (3.364). El importe medio de ambas pensiones se halla en 652 euros mensuales.

No obstante, el 16º informe El estado de la pobreza, elaborado en 2026 por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN por sus siglas en inglés) indica que viven en pobreza severa aquellas personas que habitan hogares cuyos ingresos son inferiores a 8.147 euros anuales, lo que se traduce en 582 euros mensuales (por 14 pagas). En Córdoba, por tanto, los perceptores de pensiones no contributivas rozan la pobreza severa.

Al cierre del año 2025 (últimos datos disponibles) los hombres representaban un 36% de este colectivo y las mujeres, un 64%, de acuerdo con la información difundida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Esta diferencia se debe, fundamentalmente, al trabajo invisible realizado por ellas, que en muchas ocasiones se han dedicado a la limpieza de viviendas, el cuidado de personas o las labores del hogar, sin cotizar por esta actividad.

Amalia Pedraza, coportavoz de la Plataforma ciudadana para la defensa del sistema público de pensiones. / A. J. González

Amalia Pedraza: "Con una pensión inferior al SMI es difícil vivir"

La coportavoz de la Plataforma ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones Amalia Pedraza opina que "cobrar por debajo del salario mínimo es, prácticamente, igual que estar por debajo del umbral de la pobreza". En este sentido, recuerda que una de sus principales reivindicaciones es, precisamente, que la cuantía de las pensiones iguale, como mínimo, el SMI.

Desde su conocimiento de este grupo de población, afirma que "con una pensión inferior al SMI es difícil vivir. Hay gente que no tiene vivienda propia y necesita pagar el alquiler, que se lleva más del 50% de lo que cobra. Le queda una miseria para comer, pagar la luz, el agua y vestirse".

También hace referencia a la situación de las mujeres y detalla que "la mayoría están por debajo del umbral de la pobreza. Han trabajado poco, han tenido salarios muy malos y muchas cobran solo la viudedad". En este escenario, "el ocio ya ni cuenta. Muchas personas no se pueden permitir los viajes del Imserso, a pesar de que son económicos. Esta gente que está por debajo del umbral de la pobreza ni se lo plantea", lamenta.

Pese a las olas de calor, muchos mayores no pueden salir de Córdoba y buscar climas algo más benévolos. A esta situación se añade, según destaca, que "hay quienes tienen pisos antiguos, sin un buen aislamiento". Por ello, Amalia Pedraza recuerda la demanda actual de piscinas públicas en Córdoba como refugio climático. "Han tenido abiertos centros cívicos, pero un poco de aire libre sería muchísimo mejor", valora.

"Están falleciendo mayores como consecuencia del calor"

La coportavoz de la Plataforma ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones hace hincapié en que este verano "están falleciendo personas mayores como consecuencia de golpes de calor". Aclara que, entre otros cambios, con la edad "no tienes sensación de tener sed y no te hidratas".

Amalia Pedraza, que ha sido trabajadora social del Servicio Andaluz de Salud, explica que las enfermeras telefonean a los mayores desde los centros de salud y les recuerdan la importancia de climatizar las viviendas, hidratarse, no salir en las horas de máxima calor y otros consejos, "pero lo hacen menos que antes. Antes existía un programa de mayores en Salud y lo tenía adjudicado una enfermera. Se hacía una atención mucho más exhaustiva".

A modo de ejemplo, comenta que "yo tengo 78 años, debería estar metida en ese programa y no voy al centro de salud. Solo acudo a vacunarme y si me encuentro muy mal. La enfermera atendía, concienciaba y educaba, y se ha perdido por los recortes y la falta de personal".