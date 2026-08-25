Wout Van Aert, Mads Pedersen y Magnus Cort Nielsen: tres clasicómanos en busca de una nueva victoria en Córdoba en la Vuelta a España

Tres ciclistas que compiten en esta Vuelta Ciclista a España 2026 saben lo que es ganar en Córdoba y tendrán como ambición repetir su estrella el próximo domingo 6 de septiembre, cuando el pelotón arribe a la capital cordobesa en la etapa 15, con salida en Palma del Río y línea de meta en la avenida Vallellano cordobesa.

Son el danés Magnus Cort Nielsen (ganó aquí 2021), del Uno X Mobility; Mads Pedersen, de la misma nacionalidad pero integrante del Lidl-Trek (victoria en Montilla en 2022), y Wout van Aert, belga del Team Visma y uno de los grandes ciclistas del panorama mundial, que se impuso en Córodba en 2024. Los tres parten con opciones este año, aunque han tenido recorridos diferentes y cuentan con picos de forma variables.

Un vikingo que triunfa en la Vuelta a España

Magnus Cort Nielsen (33 años, Uno X Mobility), el hombre del bigote dorado, es, sin duda, un caso paradigmático, ya que tiene en la Vuelta a España su verdadera competición fetiche. En total, ha vencido en seis etapas de esta competición, las dos primeras en 2016, una tercera en 2020 y tres más en 2021, entre las que se encuentra la etapa 12, con salida en Jaén y final en Córdoba. Fue el 26 de agosto de 2021, con meta, igual que en esta edición, en la avenida Vallellano, con 40 grados a la sombra.

Magnus Cort Nielsen levanta los brazos tras vencer en la etapa de la Vuelta a España 2021 con final en Córdoba. / A. J. González / Chencho Martínez / Manuel Murillo

La etapa se planteó con un recorrido sensiblemente diferente al pensado en esta edición de 2026, ya que el pelotón venía desde Jaén, en el este, y no desde Palma del Río, como ocurrirá en esta ocasión. La mayor parte de la etapa transcurrió en llano, entre localidades como El Carpio o Villafranca, y la llegada fue al esprint, aunque bastante atípico. El pelotón cazó a la fuga en el último kilómetro, los equipos de los velocistas no pudieron preparar la llegada en condiciones y Cort Nielsen, por entonces en su mejor estado de forma, se adelantó a todos y venció por delante de Andrea Bagiolli y Michael Matthews. El vikingo finalizó esa Vuelta con tres victorias para un palmarés de seis triunfos que no ha vuelto a ampliarse desde entonces.

Van Aert, llegar y pegar: el clasicómano por excelencia quiere otra victoria

Wout Van Aert, ciclista belga de 31 años, es uno de los grandes hombres del pelotón mundial. plata en las Olimpiadas en ruta de Tokio 2020 y bronce en la contrarreloj de París 2024, tiene su palmarés incontables triunfos en grandes clásicas: Milán-San Remo, Strade Bianche o Amstel Gold Race, imponiéndose en muchos casos a rivales de grandísima entidad.

Sin embargo, solo ha disputado una vez la Vuelta a España, aunque lo hizo maravillosamente bien. Fue en el año 2024; en aquel año, se impuso en la tercera etapa, entre Lousa y Castelo Branco, en territorio portugués, ya que la competición partió del país vecino. Llegó a España como líder, con el maillot rojo, aunque pronto lo perdió en manos de Primoz Roglic, a la postre vencedor de la general.

Wout Van Aert se impone en la llegada de la Vuelta a España 2024 a Córdoba. / A. J. González

No obstante, no fue su único éxito en la Vuelta de 2024, ya que logró otras dos muescas en su fusil, la primera de ellas en Córdoba: fue el 23 de agosto de 2024, en una jornada que partió de Archidona, en Málaga, con un recorrido de 180 kilómetros que se decidió, de nuevo, al esprint. Van Aert, que había perdido el rojo aunque atesoraba en ese momento el maillot verde por puntos, no decepcionó, se impuso al resto de velocistas y se llevó la victoria en las calles de la ciudad califal. Luego, ganaría de nuevo en la décima etapa, con final en Bayona y recorrido montañoso. Aunque las mieles de la victoria suelen venir acompañadas de decepciones amargas: Van Aert no pudo finalizar la Vuelta de 2024 por una caída en la mítica etapa de los Lagos de Covadonga; además, sufrió una grave herida de rodilla que le dejó sin competir en los Europeos de 2024 y en el Mundial que cerraba la temporada.

En este 2026, Wout Van Aert querrá resarcirse del último trago amargo en España y hacerlo con una nueva victoria en Córdoba.

Mads Pedersen querrá imponer su punta de velocidad como hizo en Montilla

El menos veterano de los tres protagonistas de esta narración es Mads Pedersen, danés de 30 años del Lidl-Trek, un ciclista versátil con una gran punta de velocidad, decente desarrollo en media montaña y excelentes prestaciones en las contrarrelojes de corta distancia.

Al igual que Van Aert, afronta la Vuelta a España 2026 en excelente condición física, en su plenitud deportiva y con el buen regusto que le dejó su participación en 2022, cuando se llevó el maillot verde de los velocistas y tres etapas, entre ellas la que tuvo su final en la provincia de Córdoba.

Mads Pedersen levanta los brazos en la meta de Montilla, donde se impuso en la Vuelta a España 2022. / EFE

Aunque fue Montilla y no la capital cordobesa la que recibió al pelotón aquel 2 de septiembre de 2022, en la etapa 13 que partió de Ronda, en Málaga. El final fue al esprint y Pedersen, que llegaba ya con el jersey verde puesto, fue netamente superior a sus principales rivales, Bryan Coquard y Pascal Ackermann, a los que distanció en varios cuerpos antes de levantar los brazos con alborozo. No era para menos: después de haberse impuesto en una etapa del Tour, las tres victorias que logró en aquella Vuelta a España, entre las que se encuentra la lograda en Montilla, certificaron su paso adelante como gran ciclista mundial.

Desde entonces, Pedersen ha logrado grandes triunfos como la Vuelta a Dinamarca de 2023, la Vuelta de Alemania de 2024, cuatro etapas del Giro de Italia 2025, donde se llevó la casaca morada por puntos, una nueva etapa de la Vuelta española 2025 y otra del Tour 2026 del pasado julio.

Ahora, afronta la etapa cordobesa con la ambición de firmar un doblete de una pedalada: anotarse otra victoria en una gran vuelta de tres semanas y poner un ladrillo más en su pelea por el maillot verde de los esprinters.