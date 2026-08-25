Vecinos de la avenida de Barcelona en Córdoba llevan 17 meses esperando el arreglo de un socavón causado por una vibradora de naranjos

Los vecinos de un edificio de la avenida de Barcelona llevan 17 meses presentando reclamaciones al Ayuntamiento de Córdoba para solicitar el arreglo de un socavón sin obtener respuesta. Según la información facilitada por la comunidad de propietarios del Edificio Barcelona 16, el 3 de marzo de 2025 presentaron el primer escrito informando de que ese mismo día operarios de la empresa de saneamientos de Córdoba Sadeco habían roto una arqueta del acerado público durante las tareas de recogida de naranjas. Una vibradora de árboles de las que se emplean para hacer que caigan las naranjas provocó la rotura.

La comunidad solicitó que operarios de Infraestructuras se personaran en la zona para comprobar los daños y que se acometiera la reparación del agujero a la mayor brevedad posible, con el fin de evitar accidentes, ya que se trata de una zona muy transitada. Desde entonces, la comunidad ha presentado hasta cinco escritos y, según el administrador del edificio, Eduardo Pareja, "la única actuación que se ha llevado a cabo ha sido la colocación de unas vallas alrededor del socavón, sin más explicaciones". El socavón tiene una profundidad de más de metro y medio, está cubierto por una chapa y acotado por unas vallas.

Imagen del agujero tapado por una chapa y vallado, en una foto facilitada por la comunidad de propietarios del Edificio Barcelona 16. / CÓRDOBA

Pareja asegura además que el agujero se ha convertido en un foco de infección, ya que en determinadas épocas del año como el verano, los vecinos han comprobado que ratas y cucarachas salen de esa abertura de forma indiscriminada. La comunidad insiste en que el daño fue ocasionado por una máquina durante labores municipales, por lo que consideran que el Ayuntamiento está haciendo dejación de funciones al no actuar con diligencia para resolver la situación.

La última queja de la comunidad de propietarios, el pasado 24 de agosto

Este lunes 24 de agosto se presentó la última queja, en la que la comunidad de propietarios ha vuelto a requerir al Ayuntamiento de Córdoba y/o a Sadeco para que proceda de forma inmediata a inspeccionar la zona afectada y, con carácter urgente, se acometa la reparación completa y definitiva de la arqueta, el socavón, el acerado y los elementos que hayan resultado dañados para restablecer las condiciones de seguridad de la vía. También piden que "se tomen las medidas necesarias en materia de desratización, desinsectación y control de plagas ante la presencia constatada de ratas y cucarachas este verano".

Por último, la comunidad señala en su reclamación que, en el caso de que exista discrepancia entre el Ayuntamiento o la empresa encargada de la retirada de naranjas y las aseguradoras sobre quién debe asumir la reparación, "que se resuelva internamente sin trasladar a la comunidad la carga de reparar un daño que no ha provocado".

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Según Eduardo Pareja, "no queremos crear ninguna polémica, por eso hemos presentado hasta cinco quejas desde marzo del año pasado, pero no puede ser que el Ayuntamiento haga caso omiso ante un problema en la vía pública".