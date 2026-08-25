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Patrimonio

Urbanismo evita dar plazos para la restauración de la Malmuerta de Córdoba e incluye la actuación en un plan más ambicioso

Miguel Ángel Torrico señala que la torre no necesita ninguna actuación urgente y que no existen problemas de estabilidad de la estructura

El Ayuntamiento restaurará la Torre de la Malmuerta

El Ayuntamiento restaurará la Torre de la Malmuerta

A. J. González

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha evitado este martes dar plazos sobre el inicio la restauración de la Torre de la Malmuerta. Ayer mismo se conocía que la Gerencia de Urbanismo, en colaboración con la Delegación de Centro Histórico, está redactando un proyecto de restauración de la torre.

Preguntado por este asunto y por si manejan fechas para iniciar la rehabilitación, lo que ha señalado Torrico es que "nosotros somos muy prudentes a la hora de hablar de plazos, se está trabajando en ello y yo creo que en breve plazo se podrán dar noticias", para recordar que no solo depende de Urbanismo, sino que está implicada también la Delegación de Centro Histórico.

La torre de la Malmuerta, en imágenes

La torre de la Malmuerta, en imágenes

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La torre de la Malmuerta, en imágenes / A.J.González

Una actuación que se enmarca en el Plan Director de Murallas

Por otro lado, el presidente de la GMU ha recordado que la restauración de la Torre de la Malmuerta se incluye en el Plan Director de las Murallas de Córdoba. En este sentido, Torrico ha explicado que en dicho plan irán "concretadas varias actuaciones y ésta [por la Malmuerta] es una de ellas".

Lo que también ha querido aclarar Torrico es que el informe donde se explica que se está redactando un proyecto para rehabilitar la Malmuerta también señala que la torre "no necesita ninguna intervención urgente" y que "no hay problema de estabilidad de la estructura".

A.J.González Córdoba Torre de la Malmuerta

Detalle de una de las paredes de piedra de la Torre de la Malmuerta. / A. J. GONZÁLEZ

La futura restauración de la Torre de la Malmuerta

La noticia sobre la futura restauración de la Torre de la Malmuerta se extrae de un informe de la arquitecta y jefa de la Oficina del Casco Histórico, Carmen Chacón, donde da una serie de respuestas a una demanda planteada por el grupo municipal del PSOE. En dicha respuesta, se asegura que en estos momentos se está redactando un proyecto de restauración de la torre una vez se acaba de incorporar un nuevo arquitecto a la oficina. En el informe se detalla que el proyecto se redacta al amparo del Plan Director de las Murallas de Córdoba, que cuenta con partida presupuestaria en las cuentas de este año 2026.

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En la respuesta se explica que existe un informe en el que se recopilan las actuaciones que se debían ir llevando a cabo sobre el monumento. También se aclara que muchas de esas actuaciones ya se han ejecutado y se nombra la impermeabilización de las cubiertas y la toma de datos y levantamientos fotográmetricos. Ambas, se añade, "totalmente imprescindibles para la redacción del proyecto final", que es en lo que se está trabajando ahora.

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