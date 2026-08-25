Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque Poniente-MiralbaidaRestauración de la MalmuertaAyudas para cines de veranoElectricista de 48 años con incapacidad permanenteHermandad del NazarenoAsalto a pareja de ancianos en Palma del RíoExamen práctico carnet de conducirFuturo parque Chinales-MirabuenoMargarita Robles | Crisis de CeutaPueblo ligado a Málaga y GranadaExaminadores de la DGTFormación de paradosCórdoba CF-GranadaRefuerzos judicialesAdopción de niñosGanadores de la Vuelta en CórdobaEl tiempo en Córdoba
instagramlinkedin

La actualidad del martes 25 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El inicio de las obras del nuevo parque Poniente-Miralbaida; la futura restauración de la Torre de la Malmuerta; y las reformas del Gobierno para agilizar las expulsiones y gestionar la crisis migratoria de Ceuta centran la mirada informativa

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, visita el inicio de las obras del Parque de Miralbaida.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, visita el inicio de las obras del Parque de Miralbaida. / AJ González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Las obras del futuro parque Poniente-Miralbaida ya han comenzado con el objetivo de sumar nueve hectáreas al anillo verde de la ciudad y completar un nuevo espacio verde repartido en tres parcelas a ambos lados de la ronda de Poniente. Por otro lado, el foco sigue puesto en la Torre de la Malmuerta, cuya restauración, anunciada ayer, continúa en fase de proyecto y para la que Urbanismo evita por ahora avanzar fechas de inicio. El consistorio incluye la actuación en un plan más ambicioso. Y en el ámbito nacional, el Gobierno adapta el marco jurídico al Pacto Europeo de Migración y Asilo con una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de extranjería para agilizar las repatriaciones de migrantes sin derecho a protección, mientras mantiene medidas extraordinarias ante la situación migratoria de Ceuta.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
  2. Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
  3. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  4. La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
  5. Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
  6. Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
  7. Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí
  8. Reabre la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta casi cuatro años después y al alcalde de Córdoba pide 'perdón' a los vecinos

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Guadalquivir da señales de alerta que no ven los análisis habituales: un estudio pionero en Córdoba revela una nueva forma de detectarlas

El Guadalquivir da señales de alerta que no ven los análisis habituales: un estudio pionero en Córdoba revela una nueva forma de detectarlas

Más de 1.600 escolares de 40 centros educativos participan en 'Callejugando', el programa que devuelve el juego a las calles

Más de 1.600 escolares de 40 centros educativos participan en 'Callejugando', el programa que devuelve el juego a las calles

Ayudas municipales de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre en Córdoba: fechas y requisitos

Café Cantante regresa a la Posada del Potro de Córdoba con cuatro noches de flamenco de artistas veteranos

Café Cantante regresa a la Posada del Potro de Córdoba con cuatro noches de flamenco de artistas veteranos

Vecinos de la avenida de Barcelona llevan 17 meses esperando el arreglo de un socavón causado por una vibradora de naranjos

Vecinos de la avenida de Barcelona llevan 17 meses esperando el arreglo de un socavón causado por una vibradora de naranjos

Wout Van Aert, Mads Pedersen y Magnus Cort Nielsen: tres clasicómanos en busca de una nueva victoria en Córdoba

Wout Van Aert, Mads Pedersen y Magnus Cort Nielsen: tres clasicómanos en busca de una nueva victoria en Córdoba

Comienza la obra de la zona verde de Poniente-Miralbaida: así sera el nuevo parque que agrandará el anillo verde

Comienza la obra de la zona verde de Poniente-Miralbaida: así sera el nuevo parque que agrandará el anillo verde
Tracking Pixel Contents