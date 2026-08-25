La actualidad del martes 25 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El inicio de las obras del nuevo parque Poniente-Miralbaida; la futura restauración de la Torre de la Malmuerta; y las reformas del Gobierno para agilizar las expulsiones y gestionar la crisis migratoria de Ceuta centran la mirada informativa
Las obras del futuro parque Poniente-Miralbaida ya han comenzado con el objetivo de sumar nueve hectáreas al anillo verde de la ciudad y completar un nuevo espacio verde repartido en tres parcelas a ambos lados de la ronda de Poniente. Por otro lado, el foco sigue puesto en la Torre de la Malmuerta, cuya restauración, anunciada ayer, continúa en fase de proyecto y para la que Urbanismo evita por ahora avanzar fechas de inicio. El consistorio incluye la actuación en un plan más ambicioso. Y en el ámbito nacional, el Gobierno adapta el marco jurídico al Pacto Europeo de Migración y Asilo con una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de extranjería para agilizar las repatriaciones de migrantes sin derecho a protección, mientras mantiene medidas extraordinarias ante la situación migratoria de Ceuta.
- Comienza la obra de la zona verde de Poniente-Miralbaida, el nuevo parque que agrandará el anillo verde
- Urbanismo evita dar plazos para la restauración de la Malmuerta e incluye la actuación en un plan más ambicioso
- El Gobierno adapta las leyes para agilizar las expulsiones en Ceuta
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Ayudas municipales de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre en Córdoba: fechas y requisitos
- El anillo verde de Córdoba empieza a cerrarse: dos parques sumarán 14 hectáreas más en los próximos meses
- Las obras del futuro parque de Chinales-Mirabueno de Córdoba comenzarán a finales de año o principios de 2027
- Reconocen una incapacidad permanente total a un electricista de 48 años que tenía ciática y artrosis
- El Reina Sofía logra que una paciente en paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras
- El Nazareno planteará a sus hermanos volver a la Madrugada: «Supondrá recuperar una parte de nuestro sello»
Provincia
- Detenida una mujer y enviada a prisión por el violento asalto a una pareja de ancianos en Palma del Río
- Llegan refuerzos judiciales a Lucena, Villanueva de Córdoba y Palma del Río: dos auxiliares judiciales y una tramitadora procesal
Sucesos
- Detenida una mujer y enviada a prisión por el violento asalto a una pareja de ancianos en Palma del Río
Cultura
- De Fernando Tejero a Antonio de la Torre o Aitana Sánchez Gijón: el cine español se vuelca para salvar los cines de verano de Córdoba
- Syrah Morrison cierra los Conciertos Sentidos del Palacio de Viana al ritmo del pop-rock de los 70
- Café Cantante regresa a la Posada del Potro de Córdoba con cuatro noches de flamenco de artistas veteranos
Deportes
- El Granada, próximo rival del Córdoba CF, llega al duelo en El Arcángel entre algodones
- Wout Van Aert, Mads Pedersen y Magnus Cort Nielsen: tres clasicómanos en busca de una nueva victoria en Córdoba
- Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
- Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
- Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
- La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
- Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
- Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
- Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí
- Reabre la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta casi cuatro años después y al alcalde de Córdoba pide 'perdón' a los vecinos