Las obras del futuro parque Poniente-Miralbaida ya han comenzado con el objetivo de sumar nueve hectáreas al anillo verde de la ciudad y completar un nuevo espacio verde repartido en tres parcelas a ambos lados de la ronda de Poniente. Por otro lado, el foco sigue puesto en la Torre de la Malmuerta, cuya restauración, anunciada ayer, continúa en fase de proyecto y para la que Urbanismo evita por ahora avanzar fechas de inicio. El consistorio incluye la actuación en un plan más ambicioso. Y en el ámbito nacional, el Gobierno adapta el marco jurídico al Pacto Europeo de Migración y Asilo con una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de extranjería para agilizar las repatriaciones de migrantes sin derecho a protección, mientras mantiene medidas extraordinarias ante la situación migratoria de Ceuta.

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