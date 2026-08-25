En Córdoba, seis de cada diez aspirantes suspendieron entre enero y junio el examen práctico del carnet B, pese a que los aprobados han aumentado respecto al año pasado y también lo ha hecho el número de pruebas realizadas. También ponemos el foco en la adopción, un proceso que sigue siendo largo y exigente para muchas familias cordobesas, en una provincia que registra una de las demandas más bajas de Andalucía y que afronta además la ausencia de un servicio de postadopción con sede propia. Y en el ámbito nacional, Interior y Defensa mantienen versiones enfrentadas sobre si los servicios de inteligencia avisaron con suficiente antelación de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, una cuestión que volverá al centro del debate esta semana con las comparecencias de Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en el Congreso.

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