La actualidad del martes 25 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La dificultad para conseguir el permiso de conducir; el largo camino de la adopción y la baja demanda; así como las discrepancias entre Interior y Defensa sobre la alerta previa a la crisis de Ceuta centran la mirada informativa
En Córdoba, seis de cada diez aspirantes suspendieron entre enero y junio el examen práctico del carnet B, pese a que los aprobados han aumentado respecto al año pasado y también lo ha hecho el número de pruebas realizadas. También ponemos el foco en la adopción, un proceso que sigue siendo largo y exigente para muchas familias cordobesas, en una provincia que registra una de las demandas más bajas de Andalucía y que afronta además la ausencia de un servicio de postadopción con sede propia. Y en el ámbito nacional, Interior y Defensa mantienen versiones enfrentadas sobre si los servicios de inteligencia avisaron con suficiente antelación de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, una cuestión que volverá al centro del debate esta semana con las comparecencias de Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en el Congreso.
- Cuando aprobar cuesta: seis de cada diez exámenes prácticos del carnet de conducir acaban en suspenso en Córdoba
- Córdoba es la segunda provincia andaluza con menos demanda de adopción: "Es un proceso agotador, pero se olvida cuando tienes a tu hija"
- Interior y Defensa mantienen antes de ir al Congreso el pulso en torno a si hubo alerta previa sobre Ceuta
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Sucesos
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Cultura
Deportes
España
Internacional
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