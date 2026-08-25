Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Examen práctico carnet de conducirExaminadores de la DGTRestauración Torre MalmuertaAdopción de niñosPresupuestos municipalesAsalto a pareja de ancianos en Palma del RíoGanadores de la Vuelta en CórdobaPueblo ligado a Málaga y GranadaEl tiempo en CórdobaMaterial escolar CCFVelá de la FuensantaTeatro AxerquíaIgnacio Juan Sierra, pregonero de la VeláGestos obscenos en LucenaCórdoba en MadridjoyaLluvias en CórdobaCortes de tráfico en Córdoba¿Insulto o apodo?Jardín inaccesible
instagramlinkedin

Medioambiente

Las obras del futuro parque de Chinales-Mirabueno de Córdoba comenzarán a finales de año o principios de 2027

La Gerencia Municipal de Urbanismo detalla que el proyecto de 5,34 hectáreas y 2,6 millones de euros se encuentra en fase de contratación

Terrenos donde se ubicará el futuro parque de Chinales-Mirabueno.

Terrenos donde se ubicará el futuro parque de Chinales-Mirabueno. / A. J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Las obras del futuro parque Chinales-Mirabueno, en Córdoba capital, darán comienzo a finales de este mismo año o a principios del que viene. Así lo ha señalado este martes el jefe del Servicio de Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Rafael Ruiz, durante el inicio de las obras de otro parque más del anillo verde, en este caso, el de Poniente-Miralbaida.

Sobre el de Chinales-Mirabueno, Ruiz ha explicado que el proyecto ya está terminado y que se encuentra en fase de contratación. Eso sí, todavía hay que desalojar algún asentamiento que hay en la parte que pega a Chinales, ha añadido el técnico de la Gerencia.

A.J.González Córdoba Terrenos ubicación del futuro parque de Chinales Asomadilla Mirabueno

Terrenos donde se ubicará el futuro parque de Chinales-Mirabueno. / A. J. GONZÁLEZ

A juicio de Ruiz, "en unos meses podrá empezarse" la obra de este nuevo parque, añadiendo que "antes de finales de año debería estar en marcha". Si las licitaciones de obra suelen durar entre cuatro y cinco meses, el jefe del Servicio de Proyectos de la GMU ha calculado que si los trabajos no empiezan a finales de este año podrían comenzar a principios del que viene.

Así será el futuro parque de Chinales-Mirabueno

El futuro parque de Chinales-Mirabueno ocupará una extensión de 5,34 hectáreas delimitadas al norte por la ronda Norte de la ciudad -el parque que ya funciona, la que hizo el Ayuntamiento- y al sur por el trazado del canal del Guadalmellato, actuando ambas infraestructuras de contenedores de este espacio público.

Noticias relacionadas y más

A.J.González Córdoba Ronda Norte

El futuro parque de Chinales-Mirabueno se extenderá a un lado y a otro de parte del tramo de ronda Norte que ejecutó el Ayuntamiento. / A. J. GONZÁLEZ

El presupuesto para esta nueva zona verde es de 2,6 millones de euros y el plazo de ejecución es de nueve meses. El parque Chinales-Mirabueno dará servicio como espacio de esparcimiento a vecinos de Mirabueno, Chinales o El Naranjo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
  2. Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
  3. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  4. Nueva vida para la Torre de la Malmuerta: el Ayuntamiento de Córdoba trabaja ya en la futura restauración
  5. La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
  6. Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
  7. Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
  8. Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí

Comienza la obra de la zona verde de Poniente-Miralbaida: así sera el nuevo parque que agrandará el anillo verde

Comienza la obra de la zona verde de Poniente-Miralbaida: así sera el nuevo parque que agrandará el anillo verde

Las obras del futuro parque de Chinales-Mirabueno de Córdoba comenzarán a finales de año o principios de 2027

Las obras del futuro parque de Chinales-Mirabueno de Córdoba comenzarán a finales de año o principios de 2027

Ayudas municipales de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre en Córdoba: fechas y requisitos

Reconocen una incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años que tenía ciática y artrosis

Reconocen una incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años que tenía ciática y artrosis

Wout Van Aert, Mads Pedersen y Magnus Cort Nielsen: tres clasicómanos en busca de una nueva victoria en Córdoba

Wout Van Aert, Mads Pedersen y Magnus Cort Nielsen: tres clasicómanos en busca de una nueva victoria en Córdoba

Córdoba se despide de la lluvia y la Aemet sentencia: "Habrá una subida térmica en amplias zonas"

Córdoba es la segunda provincia andaluza con menos demanda de adopción: "Es un proceso agotador, pero se olvida cuando tienes a tu hija"

Cuando aprobar cuesta: seis de cada diez exámenes prácticos del carnet de conducir acaban en suspenso en Córdoba

Tracking Pixel Contents