Las obras del futuro parque de Chinales-Mirabueno de Córdoba comenzarán a finales de año o principios de 2027

Las obras del futuro parque Chinales-Mirabueno, en Córdoba capital, darán comienzo a finales de este mismo año o a principios del que viene. Así lo ha señalado este martes el jefe del Servicio de Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Rafael Ruiz, durante el inicio de las obras de otro parque más del anillo verde, en este caso, el de Poniente-Miralbaida.

Sobre el de Chinales-Mirabueno, Ruiz ha explicado que el proyecto ya está terminado y que se encuentra en fase de contratación. Eso sí, todavía hay que desalojar algún asentamiento que hay en la parte que pega a Chinales, ha añadido el técnico de la Gerencia.

Terrenos donde se ubicará el futuro parque de Chinales-Mirabueno. / A. J. GONZÁLEZ

A juicio de Ruiz, "en unos meses podrá empezarse" la obra de este nuevo parque, añadiendo que "antes de finales de año debería estar en marcha". Si las licitaciones de obra suelen durar entre cuatro y cinco meses, el jefe del Servicio de Proyectos de la GMU ha calculado que si los trabajos no empiezan a finales de este año podrían comenzar a principios del que viene.

Así será el futuro parque de Chinales-Mirabueno

El futuro parque de Chinales-Mirabueno ocupará una extensión de 5,34 hectáreas delimitadas al norte por la ronda Norte de la ciudad -el parque que ya funciona, la que hizo el Ayuntamiento- y al sur por el trazado del canal del Guadalmellato, actuando ambas infraestructuras de contenedores de este espacio público.

El futuro parque de Chinales-Mirabueno se extenderá a un lado y a otro de parte del tramo de ronda Norte que ejecutó el Ayuntamiento. / A. J. GONZÁLEZ

El presupuesto para esta nueva zona verde es de 2,6 millones de euros y el plazo de ejecución es de nueve meses. El parque Chinales-Mirabueno dará servicio como espacio de esparcimiento a vecinos de Mirabueno, Chinales o El Naranjo.