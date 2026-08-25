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Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 25 de agosto de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Raíces en el Jardín

Raíces en el Jardín / DIARIO CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Raíces en el Jardín

Puesta en escena de la obra ‘Un trocito de Luna’

Dentro del ciclo ‘Raíces en el Jardín’, tendrá lugar la representación de Un trocito de luna por A la Sombrita Teatro.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.

Avda. de Linneo, s/n.

22.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’, que fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, s/n.

De 08.30 a 14.30 horas.

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