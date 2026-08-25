El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: "Cumplimos su deseo"

Lo que empezó siendo un tratamiento de cuidados paliativos de una mujer de 45 años acabó convirtiéndose en un acto solidario de cooperación médica entre España y Honduras. El hospital Reina Sofía de Córdoba, con el apoyo de la Fundación la Caixa y la Fundación DomusVi, gestionó en la pasada primavera, en concreto entre marzo y abril, el traslado de Nohemí, una mujer de 45 años con una enfermedad oncológica avanzada, de regreso a su país, Honduras, donde pudo reunirse con su familia.

Una compleja operación sanitaria, institución y logística de una mujer que ya había sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas complejas y cuyo estado de salud "revestía mucha gravedad", explica la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

La historia comienza el 19 de marzo de este 2026, cuando Nohemí fue derivada al equipo de atención psicosocial (EAPS) de Córdoba, "promovido y financiado por la Fundación la Caixa y gestionado por Fundación Domus Vi", explica el comunicado. En este momento comenzó un seguimiento interdisciplinar cuya misión original era planificar los cuidados médicos previos al final de su vida. "La paciente llegó con extrema fragilidad, con una movilidad muy reducida", explica Jéssica Paz Hidalgo, trabajadora social miembro del equipo de cuidados paliativos del Reina Sofía. Ante su mala evolución, el deseo de Nohemí era "regresar a Honduras" con su familia.

Ventana de oportunidad para una operación logística especial

Inicialmente, el equipo pensó en una repatriación tras el fallecimiento, aunque a principios de abril la mujer "experimentó una mejoría clínica relativa", estabilizándose dentro de la gravedad. Comenzó a tolerar la comida y su estado general recuperó algo de brío. Este cambio abrió una ventana de oportunidad: organizar la vuelta al país americano para que Nohemí pudiera ver a sus hijos, nietos y familiares. "Actualmente, continúa su recuperación en su país, donde ha logrado ponerse de pie y caminar con ayuda de un andador", explica el Reina Sofía.

Los profesionales acompañaron a Nohemí en todo momento. / CÓRDOBA

La trabajadora social explica que la experiencia ha sido muy especial: "Lo que comenzó como una intervención orientada a los cuidados al final de la vida terminó convirtiéndose en una oportunidad para cumplir el deseo más importante de la paciente. Ese es, precisamente, el sentido más profundo de unos cuidados paliativos centrados en la persona".

Una recuperación sorprendente: el poder de la familia

La recuperación, "sorprendente" en palabras de los especialistas, permitió que el viaje pudiera hacerse en vida, cumpliendo el deseo de la paciente. "A veces la vida sorprende", reconoce Paz Hidalgo. Tal vez, el hecho de reencontrarse con su familia y su país de origen recuperó las fuerzas necesarias para que Nohemí siguiera con vida. A partir de ese momento, el caso pasó del ámbito médico-sanitario al de la coordinación internacional de alta complejidad, abarcando a profesionales sociales, administraciones públicas y organismos de España y Honduras. "La organización del viaje exigió resolver aspectos clínicos, logísticos y administrativos para garantizar la seguridad de la paciente y la continuidad asistencial durante el recorrido", explica la nota de prensa.

Nohemí, en el aeropuerto de Madrid, antes de partir a Honduras. / CÓRDOBA

Con el apoyo de varias fundaciones y autoridades de los dos países

Los equipos sanitario y social del hospital iniciaron las gestiones necesarias para hacer posible el desplazamiento. El viaje se desarrolló en el marco del Programa de Retorno Voluntario Asistido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gestionado por la Fundación Acobe, que facilitó los recursos necesarios para el regreso de la paciente y de su hija acompañante y de un médico voluntario de DomusVi que la asistió durante el trayecto.

A su llegada al aeropuerto de Madrid tuvo lugar también la entrega y sustitución del sistema de oxigenoterapia por el equipo autorizado para el vuelo, un elemento clave para garantizar la viabilidad del desplazamiento internacional

El traslado terrestre hasta el aeropuerto se realizó gracias a la colaboración de la Fundación Ambulancia del Deseo, mientras que Air Europa facilitó la autorización excepcional y las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo el desplazamiento aéreo. La propia Jéssica Paz Hidalgo acompañó a la paciente durante el trayecto terrestre entre Córdoba y Madrid. A su llegada al aeropuerto tuvo lugar también la entrega y sustitución del sistema de oxigenoterapia por el equipo autorizado para el vuelo, un elemento clave para garantizar la viabilidad del desplazamiento internacional.

La coordinación se extendió también al país de destino. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras realizó gestiones con las autoridades sanitarias para garantizar la recepción de la paciente, organizar su traslado desde el aeropuerto y asegurar la continuidad de la atención asistencial una vez llegada a su país.

Trabajo en equipo para un hito asistencial internacional

Para la Unidad de Cuidados Paliativos, "este caso ha supuesto un hito asistencial por representar la máxima expresión de un modelo de atención integral centrado en la persona". A los recursos habituales de apoyo médico, psicológico, social y de voluntariado que se ofrecen durante la hospitalización, se sumó una compleja estrategia de coordinación y cooperación internacional que permitió cumplir el deseo expresado por la paciente en un momento especialmente significativo de su vida.

El hospital Reina Sofía expresa su "agradecimiento a todas las instituciones, entidades y profesionales que hicieron posible este traslado: al Equipo de Atención Psicosocial de Córdoba, integrado por profesionales de Fundación DomusVi y promovido y financiado por la Fundación la Caixa; a Fundación DomusVi, por su papel en la coordinación operativa del dispositivo y el acompañamiento durante el proceso; a Fundación Ambulancia del Deseo; a Fundación ACOBE, responsable de la gestión del Programa de Retorno Voluntario Asistido; a Air Europa; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras; y al Cuerpo de Bomberos de Honduras, encargado del traslado de la paciente desde el aeropuerto hasta el centro hospitalario que la recibió a su llegada".