El Guadalquivir da señales de alerta que no ven los análisis habituales: un estudio pionero en Córdoba revela una nueva forma de detectarlas

El río Guadalquivir presenta, de acuerdo con los indicadores habituales de calidad del agua, un estado ecológico generalmente bueno desde su nacimiento en la Sierra de Cazorla hasta su desembocadura en el Atlántico. Sin embargo, un estudio pionero sobre el microbioma del río ha descubierto señales de estrés ambiental que pasan inadvertidas en los análisis fisicoquímicos convencionales.

La investigación, publicada en The Conversation por Marina Barbudo Lunar, doctoranda en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba (UCO), y José Ángel Siles López, catedrático de la UCO, plantea así una nueva vía para vigilar la salud de los ecosistemas acuáticos y detectar alteraciones antes de que sean evidentes mediante los métodos tradicionales.

El Guadalquivir recorre más de 650 kilómetros y atraviesa buena parte de Andalucía, incluida Córdoba, antes de alcanzar el Atlántico. Su cuenca soporta una intensa actividad agrícola, especialmente vinculada al olivar, el arroz y los frutales, además de abastecer de agua a cerca de siete millones de personas. Esta presión humana hace especialmente importante conocer la evolución de la calidad de sus aguas.

Los análisis convencionales no cuentan toda la historia

La salud de un río se evalúa habitualmente mediante parámetros como el pH, el oxígeno disuelto, la turbidez, la materia orgánica o la presencia de bacterias coliformes. Todos estos datos pueden integrarse en índices como el Water Quality Index (WQI), que permiten comparar distintos tramos y establecer una valoración general.

El estudio realizado en el Guadalquivir confirma un deterioro progresivo de determinados parámetros a medida que el río se aproxima al estuario. Aun así, la mayor parte de las estaciones analizadas presentaban valores compatibles con un buen estado ecológico. Solo alrededor del 10% mostraba indicios de exceso de nutrientes y contaminación microbiológica.

En los tramos medio y bajo también se observaron variaciones en la concentración de metales, la turbidez y la materia orgánica, cambios compatibles con la influencia de la agricultura y otras actividades humanas. Pero el análisis de los microorganismos presentes en el agua dibujó un panorama diferente.

El Guadalquivir a su paso por el Puente de Miraflores. / Víctor Castro

Los microorganismos actúan como "centinelas"

Las bacterias y otros microorganismos desempeñan un papel esencial en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Participan en numerosos procesos naturales y, al mismo tiempo, reaccionan rápidamente ante cambios en las condiciones ambientales.

Por este motivo, pueden funcionar como auténticos "centinelas" del estado del río. Para estudiarlos, los investigadores recurrieron a técnicas de secuenciación de ADN capaces de identificar las comunidades microbianas presentes en el agua sin necesidad de cultivar los microorganismos en el laboratorio.

El resultado más llamativo apareció precisamente en la cabecera del Guadalquivir. Mientras los análisis fisicoquímicos indicaban una buena calidad del agua, la comunidad microbiana presentaba modificaciones asociadas a situaciones de estrés ambiental.

En concreto, disminuía la diversidad bacteriana y aumentaba la presencia de microorganismos capaces de prosperar en ecosistemas alterados. También cambiaban las funciones biológicas desempeñadas por estas comunidades, siguiendo patrones característicos de una respuesta al estrés.

El olivar, una de las hipótesis a investigar

Los investigadores advierten de que el estudio permite detectar estas alteraciones, pero no determinar todavía con certeza cuál es su origen. La cabecera del Guadalquivir está rodeada por extensas superficies de olivar, por lo que la actividad agrícola aparece como uno de los factores que deberán estudiarse con mayor detalle.

A ello se suman otros elementos, como la sequía y las condiciones ambientales cada vez más extremas asociadas al cambio climático. Por ahora, los autores consideran necesario realizar nuevos estudios que permitan determinar qué factores están detrás de las señales de deterioro detectadas por el microbioma.

Una nueva herramienta para vigilar el río

La principal conclusión de la investigación es que el análisis convencional de la calidad del agua y el estudio del microbioma pueden complementarse para obtener una imagen más precisa de la salud de un río. Los parámetros fisicoquímicos describen las características del agua, mientras que las comunidades microbianas aportan información sobre la respuesta de los organismos que viven en ella. Esta diferencia puede permitir identificar zonas sometidas a estrés ambiental antes de que el deterioro sea visible mediante los indicadores habituales.

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El enfoque abre, por tanto, la posibilidad de mejorar los sistemas de vigilancia y conservación del Guadalquivir. Los autores reclaman ampliar el seguimiento a lo largo del río, prestar especial atención a la influencia de los afluentes y estudiar cómo evolucionan estas comunidades microbianas ante un escenario de cambio climático. En un río esencial para Andalucía, los microorganismos podrían convertirse así en una de las primeras señales de alarma ante problemas ambientales que todavía no aparecen en los indicadores tradicionales.