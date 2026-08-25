Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 25 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 26 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
María del Rosario Pulido Maestre
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Victorio Gómez Álvarez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Mohamed Jhoura Sahid
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Antonio Flores Almagro
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Antonio Jaímez Vílchez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
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