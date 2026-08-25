Córdoba contará con un nuevo parque en 2028: comienza la obra de la zona verde de Poniente-Miralbaida

Córdoba sumará en 2028 un nuevo parque a su anillo verde si se cumplen los plazos establecidos. El futuro parque Poniente-Miralbaida añadirá otras nueve hectáreas a esa muralla sostenible que rodea a la ciudad. Este martes, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, han visitado el inicio de las obras de un parque algo diferente al del Flamenco o al de Levante. En este caso, son varias parcelas las que conforman la zona verde, a un lado y a otro de la ronda de Poniente.

El parque de Poniente-Miralbaida está compuesto por tres parcelas. Las dos mayores se extienden a un lado y a otro de la ronda, una en el parque que pega a Miralbaida (rodeando los ya existentes huertos urbanos) y el otro al final de Arroyo del Moro (donde desembocan todas las calles con nombres de islas) y de la parte de las Delicias. La tercera zona, más pequeña, se localiza al otro lado de la A-431 en una zona sin edificar antes de entrar en el barrio de Electromecánicas.

Miguel Ángel Torrico, José María Bellido y Rafael Ruiz observan un cartel con el plano de la obra del futuro parque. / A. J. GONZÁLEZ

¿Cuándo estará terminado el parque de Poniente-Miralbaida?

Según ha detallado Miguel Ángel Torrico, el futuro parque de Poniente-Miralbaida ocupará nueve hectáreas y se ejecutará con un presupuesto que supera los 4,5 millones de euros. El plan de ejecución determina un plazo de actuación de 16 meses, por lo que el objetivo es que esta nueva zona verde esté finalizada para el año 2028.

Las principales características del parque Poniente-Miralbaida

Rafael Ruiz, jefe del Servicio de Proyectos de Urbanismo, ha explicado alguno de los pormenores de la futura zona verde, donde se plantarán 763 nuevos árboles. Lo que hará a este parque diferente al resto es que estará formado por una serie de espacios aislados del tráfico, ya que si por algo se caracteriza la zona es por acumular un tráfico intenso -sobre todo por la ronda de Poniente, pero también por la A-431-.

Parque Poninete-Miralbaida. / Ramón Azañón

Como novedad, en este parque se instalarán unos sistemas urbanos de drenaje sostenible con los que se procurará que el agua de lluvia se quede dentro del propio parque y se infiltre en el terreno sin que se vuelque a la red de alcantarillado. Además, el parque se dotará de un aljibe y de instalaciones propias para el trabajo de los futuros jardineros que allí trabajen.

La actuación supondrá también la mejora del tráfico

Además de sumar nuevas hectáreas de zona verde, el futuro parque Poniente-Miralbaida también supondrá la mejora del tráfico en algunos puntos, así como de las conexiones peatonales entre los barrios donde tendrá influencia. Como ha señalado Ruiz, se va a eliminar un ramal de incorporación a la ronda desde Islas Chafarinas que crea una serie de problemas de tráfico para trasladarlo hacia atrás -dirección Delicias- y que la incorporación sea más sencilla.

Terrenos detrás de la gasolinera de las Delicias que formarán parte del parque Poniente-Miralbaida. / A. J. GONZÁLEZ

La conexión peatonal entre los barrios de alrededor también se mejorará, pues se va a construir un paso de peatones en el entorno de la A-3050 más o menos a la altura de la gasolinera de las Delicias.

Bellido: "Esta es la primera actuación, luego continuaremos más al norte"

Por su parte, el alcalde ha avanzado que el parque Poniente-Miralbaida será aún mayor, pues crecerá hacia el norte, es decir, hacia el Figueroa. Ahora mismo se está redactando el proyecto de ese parque que se llamará Poniente-Figueroa.

Comparecencia para informar sobre el inicio de las obras del futuro parque Poniente-Miralbaida. / A. J. GONZÁLEZ

Bellido ha recordado que durante este mandato y el anterior la ciudad ha sumado 1,3 millones de metros cuadrados de zonas verdes con las dos fases del parque de Levante, el del Flamenco y la Arruzafilla, la mejora del circuito del Tablero y también las actuaciones realizadas en el Patriarca.

En este punto, en lo que ha incidido el alcalde es en que las actuaciones de los nuevos parques ya citados, incluido el de Miralbaida, ya venían recogidos en el PGOU vigente, el de 2001, e incluso algunas ya aparecían en el plan del 86. "Soy muy previsible, esto no es nada que estemos inventando, esto está en el plan general desde hace 25 años. Lo que había era que tomar la decisión de ejecutarlo", ha manifestado el regidor.