Convocatoria pública
El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
Además de los cines de verano, podrán concurrir asociaciones vecinales, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro presentando sus proyectos antes del 16 de septiembre
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba ha publicado este lunes la convocatoria de subvenciones para la realización de proyecciones cinematográficas al aire libre durante 2026 elaborada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Se trata de una convocatoria anunciada por el alcalde de Córdoba en el mes de febrero para respaldar la actividad de los cines de verano aunque en las bases no se especifica esta cuestión y además no se cierra a otras instituciones interesadas. Tan solo indican que las actividades deberán desarrollarse dentro del término municipal de Córdoba y estar comprendidas en el periodo que va del 15 de junio al 15 de octubre de 2026.
La convocatoria está abierta no solo a los cines de verano sino a asociaciones vecinales, fundaciones, otras asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, profesionales autónomos, y empresas cuya actividad esté relacionada con la proyección de cine. Con un presupuesto total de 100.000 euros, los proyectos podrán recibir hasta un máximo de 30.000 euros.
Fechas de la convocatoria
Los interesados en concurrir a la convocatoria dispondrán de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, que se ha producido este 25 de agosto, por lo que el plazo estará abierto hasta el próximo 16 de septiembre. La tramitación será electrónica, a través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento o mediante los restantes registros electrónicos admitidos legalmente.
La convocatoria de ayudas sale a la luz cuando la temporada de cines de verano está próxima a su término, con un solo cine en funcionamiento y el futuro de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia pendiente de la venta anunciada por su propietario, Antonio Amil, y de los recursos presentados para que el Ayuntamiento de Córdoba haga uso del derecho de tanteo o, en su caso, la Junta de Andalucía como reclama el Consistorio.
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