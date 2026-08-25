Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque Poniente-MiralbaidaFuturo parque Chinales-MirabuenoRestauración de la MalmuertaExamen práctico carnet de conducirMargarita Robles | Crisis de CeutaAyudas para cines de veranoAsalto a pareja de ancianos en Palma del RíoPueblo ligado a Málaga y GranadaExaminadores de la DGTAdopción de niñosPresupuestos municipalesGanadores de la Vuelta en CórdobaEl tiempo en CórdobaVelá de la FuensantaTeatro AxerquíaJardín inaccesible
instagramlinkedin

Medioambiente

El anillo verde de Córdoba empieza a cerrarse: dos parques sumarán 14 hectáreas más en los próximos meses

Ya han comenzado las obras del parque de Poniente-Miralbaida y se espera que a finales de año o principios del que viene comiencen las de Chinales-Mirabueno

Parque del Flamenco.

Parque del Flamenco. / A. J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El anillo verde de Córdoba, la red de cerca de 300 hectáreas de parques que rodearán a la ciudad, sigue dando pasos hacia su cierre definitivo. Este martes han comenzado las obras del parque Poniente-Miralbaida, que añadirá otras nueve hectáreas a esta muralla sostenible, mientras que se espera que para finales de año o principios del que viene comiencen los trabajos en Chinales-Mirabueno, que sumará algo más de cinco hectáreas.

Durante estos dos mandatos de José María Bellido al frente del Ayuntamiento de Córdoba se han inaugurado dos parques, aunque realmente han sido tres si se separan los de la zona del Canal. El de mayor amplitud es el parque de Levante, ejecutado en dos fases, y que ha sumado 23,5 hectáreas al anillo verde.

Parque de Levante

Parque de Levante. / Manuel Murillo

Parque de Levante

La primera fase comenzó a finales de 2020 y transformó 150.000 metros cuadrados que hasta entonces eran fundamentalmente un descampado. El proyecto costó unos 1,167 millones de euros, financiados mediante fondos Feder. El diseño buscó un parque relativamente naturalizado y diferenció tres grandes ambientes: humedales, praderas naturalizadas y bosque de ribera, este último vinculado al arroyo. La segunda actuación fue mucho más orientada al uso ciudadano y a los equipamientos. Se ejecutó principalmente sobre 8,92 hectáreas de la zona sur, aunque también sirvió para completar deficiencias y actuaciones de la primera fase en la zona norte.

Parque del Canal

El parque del Canal se compone de tres manzanas que superan las 20 hectáreas. Por un lado está el parque del Flamenco, de entre nueve y diez hectáreas; la manzana central, de 2,7, y la parte de la Arruzafilla, denominada parque Princesa de Asturias, de diez hectáreas.

Las zonas verdes existentes

Este anillo se compone de más zonas verdes, que no son necesariamente parques al uso. Por ejemplo, también en el anterior mandato se ha actuado en el circuito del Tablero para mejorarlo y hacerlo más verde. Antes de las obras existían más de 560 árboles. La intervención retiró 17 ejemplares y plantó 57 nuevos, principalmente almezos y algarrobos, por lo que el saldo neto fue de unos 40 árboles más. A finales de 2022 el Ayuntamiento cifraba el total en aproximadamente 605 árboles. También se incorporaron zonas de pradera y un sistema de riego para mejorar el mantenimiento del conjunto.

También se ha actuado en el Patriarca. Tiene 61,36 hectáreas, de las que alrededor de 47,5 hectáreas son superficie forestal arbolada. Es, por tanto, más un parque periurbano naturalizado que un parque urbano convencional como Levante o el Flamenco. La gran actuación comenzó en 2021 y quedó recepcionada en junio-julio de 2022, con un presupuesto de alrededor de 600.000 euro. Los trabajos permitieron la recuperación y delimitación del espacio, la creación y acondicionamiento de senderos e itinerarios accesibles, nuevos accesos peatonales y un pequeño aparcamiento en el acceso oriental. También se habilitaron zonas de estancia y merendero con mesas y bancos, se instaló señalización y se acometieron medidas contra la erosión y las escorrentías, con conducciones para el drenaje y el aprovechamiento del agua de lluvia. La intervención se completó con la restauración vegetal mediante especies mediterráneas y distintas actuaciones destinadas a la protección de la fauna.

El Patriarca recibió una inyección de medio millón para una mejora integral. El Ayuntamiento acometió en 2023 la obra de reforma de la Cuesta del Reventón. Córdoba José María Bellido y Torrico presentan mejoras en el parque circuito de El Patriarca

Parque del Patriarca. / MANUEL MURILLO

Además, hay que sumar las zonas verdes ya ejecutadas, como es la Asomadilla (27 hectáreas) o lo que se ha tomado como cierre sur del anillo, que es toda la parte del Balcón del Guadalquivir.

Noticias relacionadas y más

Los que todavía están por hacer

Los parques de Poniente-Miralbaida y de Chinales-Mirabueno no son los únicos que quedan por hacer, pero sí los que están más avanzados dentro de esas zonas verdes pendientes. El parque de Levante deberá completarse con el de los Molinos Ciegos, que añadirá 6,5 hectáreas al anillo. Y el de Poniente-Miralbaida deberá completarse con el de Poniente-Figueroa, ahora en estudio y de unas siete hectáreas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
  2. Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
  3. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  4. Nueva vida para la Torre de la Malmuerta: el Ayuntamiento de Córdoba trabaja ya en la futura restauración
  5. La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
  6. Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
  7. Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
  8. Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí

Tregua de 48 horas en Córdoba: la Aemet avisa de una nueva borrasca con lluvias este jueves

Atasco en el permiso de conducir en Córdoba: 6 de cada 10 suspenden el práctico y 7.000 alumnos esperan plaza

Ayudas municipales de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre en Córdoba: fechas y requisitos

El anillo verde de Córdoba empieza a cerrarse: dos parques sumarán 14 hectáreas más en los próximos meses

El anillo verde de Córdoba empieza a cerrarse: dos parques sumarán 14 hectáreas más en los próximos meses

Urbanismo evitar dar plazos para la restauración de la Malmuerta e incluye la actuación en un plan más ambicioso

Urbanismo evitar dar plazos para la restauración de la Malmuerta e incluye la actuación en un plan más ambicioso

Café Cantante regresa a la Posada del Potro de Córdoba con cuatro noches de flamenco de artistas veteranos

Café Cantante regresa a la Posada del Potro de Córdoba con cuatro noches de flamenco de artistas veteranos

Las obras del futuro parque de Chinales-Mirabueno de Córdoba comenzarán a finales de año o principios de 2027

Las obras del futuro parque de Chinales-Mirabueno de Córdoba comenzarán a finales de año o principios de 2027

Comienza la obra de la zona verde de Poniente-Miralbaida: así sera el nuevo parque que agrandará el anillo verde

Comienza la obra de la zona verde de Poniente-Miralbaida: así sera el nuevo parque que agrandará el anillo verde
Tracking Pixel Contents