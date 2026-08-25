Educación
Más de 1.600 escolares de 40 centros educativos participan en 'Callejugando', el programa que devuelve el juego a las calles
El proyecto está impulsado por la Delegación de Educación del Ayuntamiento y el instituto López Neyra
Más de 1.600 niños y niñas de Córdoba, pertenecientes a 40 centros educativos, han participado en Callejugando, un programa impulsado por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento y el instituto López Neyra que recupera las calles como espacios de juego, convivencia e inclusión. La delegada municipal de Educación, Narci Ruiz, ha hecho balance este martes del programa, que se ha desarrollado en siete barrios distintos de la ciudad.
"Detrás de cada jornada hay colegios, hay familias, hay profesores, hay asociaciones, hay mayores, hay jóvenes y hay barrios. Y también hay instituciones que han entendido que todos tenemos algo que aportar a este proyecto", ha recalcado Ruiz. La delegada de Educación ha agradecido también el trabajo a otras áreas municipales que han colaborado con Callejugando como Sadeco, el Imdeco o Participación Ciudadana.
Cabe recordar que Callejugando es un proyecto educativo que recupera calles, plazas y parques como espacios de juego para la infancia, favoreciendo la convivencia entre niños de distintos centros, la actividad física y el aprendizaje de valores como igualdad, respeto, cooperación e inclusión. Combina juegos tradicionales -canicas, chapas, peonzas o herraduras- con otros juegos deportivos e inclusivos de nueva creación, como Cordoball o Rotapase.
El futuro de 'Callejugando'
Según ha avanzado Narci Ruiz, Callejugando "va a seguir creciendo porque se va a aumentar el número de jornadas y también, por supuesto, la participación de los escolares en cada una de ellas. Queremos impulsar una gran jornada específica, eso sí, de inclusión y discapacidad". Sobre esto último, la delegada de Educación ha añadido que "no nos podemos olvidar tampoco de nuestros pequeños que cuentan con alguna discapacidad y hay que tenerlos en cuenta también para este tipo de actividades". Además, se pretende reforzar también la presencia en este programa de personas mayores, de nuevos colectivos y de nuevos barrios y se trabajará para dar a conocer también Europa en los juegos que se desarrollen.
"Creo que debemos sentirnos especialmente orgullosos de este proyecto todos los que estamos implicados en él", ha incidido Ruiz, que ha agregado que con Callejugando "estamos haciendo que diferentes generaciones encuentren en la calle un espacio de convivencia, de aprendizaje, de compañerismo, de tolerancia y de inclusión. Que aprendan a jugar juntos cómo se hacía siempre en épocas atrás".
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