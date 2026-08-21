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Denuncia vecinal

Vecinos del Campo de la Verdad piden al Ayuntamiento de Córdoba que valle una casa de su propiedad por miedo a que vuelva a ser ocupada

La AVV Puente Romano solicita al Consistorio que cumpla la ordenanza municipal que obliga a tapiar los solares abandonados y asegure el inmueble tras una ocupación que acabó en incendio

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Juan / Víctor Castro / COR

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La AVV Puente Romano de Córdoba ha reclamado al Ayuntamiento que actúe para vallar las puertas y ventanas de una casa de su propiedad ubicada en el número 5 de la Plaza de Rastro (en un callejón sin salida que se encuentra entre el centro social Rey Heredia y el bar Los Romerillos del Campo de la Verdad) porque temen que vuelva a ser ocupada tras el incendio que se produjo hace varias semanas.

Según relata el presidente de la asociación, Juan Moreno, hace un mes y medio se produjo un incendio en el interior del inmueble, que había sido ocupado previamente por varias personas que "estaban quemando cobre dentro", afirma. Los ocupas abandonaron rápidamente la casa y fueron los bomberos de Córdoba quienes actuaron para sofocar el fuego, tras lo cual dejaron las puertas y ventanas abiertas.

Cordoba. Calle plaza del rastro, casa que salió ardiendo hace unas semanas. Los vecinos preocupados. Candado en la puerta

Juan Moreno señala al interior de la casa, propiedad del Ayuntamiento de Córdoba. / Víctor Castro

Posteriormente, Moreno envió un escrito al área de Seguridad del Ayuntamiento para informar de la situación y días más tarde acudieron para colocar una cadena en la puerta que aún permanece. Los vecinos consideran que esta medida es insuficiente y piden que el Consistorio cumpla la ordenanza que establece que el propietario de un solar abandonado debe vallar sus puertas y ventanas por seguridad. "No puede ser que ellos aprueben ordenanzas y a la vez las incumplan", apostillan.

Tras lo ocurrido, el entorno de la casa ha vuelto a ser visitado por las mismas personas y aunque no se han instalado de momento, los vecinos temen que la casa vuelva a ser ocupada. "Las personas que viven en este entorno viven con una inquietud permanente de día y de noche ante lo que pueda ocurrir", afirma. Juan Moreno recuerda que esta casa y otra ubicada en la calle Acera Pintada pasaron a ser propiedad del Ayuntamiento de Córdoba por sentencia judicial.

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Más allá de esta actuación de urgencia, la AVV Puente Romano pide al Ayuntamiento que actúe para que el inmueble tenga un uso como centro de día para personas dependientes. "Este es el único distrito de Córdoba que no dispone de un centro de día de estas características, por eso solicitamos que se tomen medidas para que la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Servicios Sociales dé uso a este espacio de propiedad municipal".

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