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La actualidad del viernes 21 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La advertencia de Proyecto Hombre sobre el consumo de alcohol, el repunte de los pleitos por despido y la previa del Córdoba CF-Girona centran la actualidad en la víspera del fin de semana

Carlos Albarrán, Víctor Sánchez, Christian Carracedo e Iván Ania, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

Carlos Albarrán, Víctor Sánchez, Christian Carracedo e Iván Ania, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / A.J. González

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Proyecto Hombre alerta del aumento de jóvenes con problemas de adicción al alcohol y advierte de los efectos de asociar su consumo a la fiesta y normalizarlo entre los más jóvenes. En el ámbito laboral, los pleitos por despido regresan en Córdoba a niveles de la última gran crisis, con 1.402 asuntos resueltos en 2025, la cifra más alta desde 2013. Por otro lado, en el plano deportivo, el Córdoba CF afronta en El Arcángel su primera gran prueba del curso ante el Girona, un recién descendido que llega tras un convulso inicio de temporada y ante el que el conjunto blanquiverde busca su primera victoria para apagar las primeras alarmas.

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