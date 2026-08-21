Proyecto Hombre alerta del aumento de jóvenes con problemas de adicción al alcohol y advierte de los efectos de asociar su consumo a la fiesta y normalizarlo entre los más jóvenes. En el ámbito laboral, los pleitos por despido regresan en Córdoba a niveles de la última gran crisis, con 1.402 asuntos resueltos en 2025, la cifra más alta desde 2013. Por otro lado, en el plano deportivo, el Córdoba CF afronta en El Arcángel su primera gran prueba del curso ante el Girona, un recién descendido que llega tras un convulso inicio de temporada y ante el que el conjunto blanquiverde busca su primera victoria para apagar las primeras alarmas.

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