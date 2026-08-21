La actualidad del viernes 21 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La advertencia de Proyecto Hombre sobre el consumo de alcohol, el repunte de los pleitos por despido y la previa del Córdoba CF-Girona centran la actualidad en la víspera del fin de semana
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Proyecto Hombre alerta del aumento de jóvenes con problemas de adicción al alcohol y advierte de los efectos de asociar su consumo a la fiesta y normalizarlo entre los más jóvenes. En el ámbito laboral, los pleitos por despido regresan en Córdoba a niveles de la última gran crisis, con 1.402 asuntos resueltos en 2025, la cifra más alta desde 2013. Por otro lado, en el plano deportivo, el Córdoba CF afronta en El Arcángel su primera gran prueba del curso ante el Girona, un recién descendido que llega tras un convulso inicio de temporada y ante el que el conjunto blanquiverde busca su primera victoria para apagar las primeras alarmas.
- Proyecto Hombre en Córdoba: "Asociar el alcohol a la fiesta y normalizar su consumo está haciendo que cada vez haya más jóvenes adictos"
- Los pleitos por despido vuelven a cifras de la última gran crisis en Córdoba con 1.402 en un año
- El Arcángel, ante su primera gran prueba: el Córdoba CF busca apagar las alarmas con el Girona
Además, destacamos estas otras noticias:
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