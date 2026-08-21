La Sala Orive acogerá en septiembre el octavo ciclo lírico 'Voces de Córdoba' con grandes piezas e intérpretes del género

La octava edición del ciclo lírico Voces de Córdoba, Grandes Voces celebrará su octava edición del 3 al 10 de septiembre en la Sala Orive, con conciertos a partir de las 20.30 horas y entrada libre hasta completar aforo, según ha informado este viernes la concejala de Cultura, Isabel Albás, que ha estado acompañada por la soprano Juana Castillo. Albás ha destacado que se trata de "una de las propuestas musicales de referencia en la programación cultural de la ciudad" y que mantiene su apuesta por la difusión del canto lírico y por los intérpretes cordobeses, combinando artistas consolidados con jóvenes talentos.

El cartel reunirá una vez más a «figuras de prestigio nacional e internacional junto a jóvenes talentos de notable proyección», con el objetivo de ofrecer «un equilibrio entre experiencia y nuevas generaciones». Participarán las sopranos Carmen Solís y Juana Castillo, la mezzosoprano Sandra Ferrández, los barítonos Javier Franco, Francisco Bermudo y Santo Sariño, y los tenores Quique Ferrer y Antonio Vázquez. A ellos se suman las sopranos Carmen Larios y la cordobesa Lucía Tavira. También estarán los pianistas Antonio López Serrano y Silvia Chian, habituales del ciclo, y se incorporará el violonchelista cordobés Rodrigo García Simón, solista de la Orquesta de Córdoba.

Isabel Albás y Juana Castillo, en la presentación del ciclo lírico. / CÓRDOBA

Cuatro conciertos

El ciclo estará compuesto por cuatro conciertos que recorrerán grandes páginas de ópera, zarzuela y canción lírica. Por su parte, Juana Castillo ha puesto especialmente el acento en el carácter gratuito y divulgativo del ciclo y en la posibilidad que ofrece para la ciudadanía, ya que "la lírica es de todos y es para todos".

La soprano ha defendido que la propuesta pretende romper con la idea de que este género es «lejano» o reservado a determinados públicos y reivindicó que los conciertos permitan acceder gratuitamente a intérpretes de primer nivel y ha asegurado que "no es una propuesta rancia sino muy atractiva y actual".

Asimismo, ha destacado "las cualidades de la Sala Orive, que considera uno de los espacios con mejor sonoridad para este tipo de actuaciones", y señaló que esa acústica "es uno de los atractivos para intérpretes acostumbrados a escenarios como el Teatro Real o el Liceu". Sobre el repertorio, avanzó que habrá música de autores como Puccini, Verdi, Mascagni y Massenet, además de canción lírica española, con compositores como Falla y Turina. La filosofía de la programación es "buscar obras reconocibles y accesibles para entablar diálogo con la ciudadanía y que la gente participe y disfrute".