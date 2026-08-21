Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proyecto Hombre Córdoba | Aumento alcohólicosCórdoba CF-Girona | TV y horarioDespidos en Córdoba | TrabajoHitachi CórdobaTerremotos Granada en CórdobaCompraventa: Dcoop y DeoleoCines de verano CórdobaEscoceses en CórdobaCurso Escolar 26/27 CórdobaCheque-libro CórdobaArtistas callejeros en Córdoba | Nueva regulaciónEmpleo en Córdoba
instagramlinkedin

Cultura en Córdoba

La Sala Orive acogerá en septiembre el octavo ciclo lírico 'Voces de Córdoba' con grandes piezas e intérpretes del género

Cuatro conciertos recorrerán grandes páginas de ópera, zarzuela y canción lírica española, con obras de autores como Puccini, Verdi y Falla, buscando un diálogo con la ciudadanía

Juana Castillo e Isabel Albás presentan el octavo Ciclo de Lírica 'Voces de Córdoba. Grandes Voces'.

Juana Castillo e Isabel Albás presentan el octavo Ciclo de Lírica 'Voces de Córdoba. Grandes Voces'. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La octava edición del ciclo lírico Voces de Córdoba, Grandes Voces celebrará su octava edición del 3 al 10 de septiembre en la Sala Orive, con conciertos a partir de las 20.30 horas y entrada libre hasta completar aforo, según ha informado este viernes la concejala de Cultura, Isabel Albás, que ha estado acompañada por la soprano Juana Castillo. Albás ha destacado que se trata de "una de las propuestas musicales de referencia en la programación cultural de la ciudad" y que mantiene su apuesta por la difusión del canto lírico y por los intérpretes cordobeses, combinando artistas consolidados con jóvenes talentos.

El cartel reunirá una vez más a «figuras de prestigio nacional e internacional junto a jóvenes talentos de notable proyección», con el objetivo de ofrecer «un equilibrio entre experiencia y nuevas generaciones». Participarán las sopranos Carmen Solís y Juana Castillo, la mezzosoprano Sandra Ferrández, los barítonos Javier Franco, Francisco Bermudo y Santo Sariño, y los tenores Quique Ferrer y Antonio Vázquez. A ellos se suman las sopranos Carmen Larios y la cordobesa Lucía Tavira. También estarán los pianistas Antonio López Serrano y Silvia Chian, habituales del ciclo, y se incorporará el violonchelista cordobés Rodrigo García Simón, solista de la Orquesta de Córdoba.

Isabel Albás y Juana Castillo, en la presentación del ciclo lírico.

Isabel Albás y Juana Castillo, en la presentación del ciclo lírico. / CÓRDOBA

Cuatro conciertos

El ciclo estará compuesto por cuatro conciertos que recorrerán grandes páginas de ópera, zarzuela y canción lírica. Por su parte, Juana Castillo ha puesto especialmente el acento en el carácter gratuito y divulgativo del ciclo y en la posibilidad que ofrece para la ciudadanía, ya que "la lírica es de todos y es para todos".

La soprano ha defendido que la propuesta pretende romper con la idea de que este género es «lejano» o reservado a determinados públicos y reivindicó que los conciertos permitan acceder gratuitamente a intérpretes de primer nivel y ha asegurado que "no es una propuesta rancia sino muy atractiva y actual".

Noticias relacionadas y más

Asimismo, ha destacado "las cualidades de la Sala Orive, que considera uno de los espacios con mejor sonoridad para este tipo de actuaciones", y señaló que esa acústica "es uno de los atractivos para intérpretes acostumbrados a escenarios como el Teatro Real o el Liceu". Sobre el repertorio, avanzó que habrá música de autores como Puccini, Verdi, Mascagni y Massenet, además de canción lírica española, con compositores como Falla y Turina. La filosofía de la programación es "buscar obras reconocibles y accesibles para entablar diálogo con la ciudadanía y que la gente participe y disfrute".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
  2. Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
  3. Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba
  4. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  5. Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
  6. Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
  7. Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
  8. Francisco Puerta, zoólogo: 'El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor

La Sala Orive acogerá en septiembre el octavo ciclo lírico 'Voces de Córdoba' con grandes piezas e intérpretes del género

La Sala Orive acogerá en septiembre el octavo ciclo lírico 'Voces de Córdoba' con grandes piezas e intérpretes del género

La vuelta al cole en Córdoba 2026/2027: unas navidades más largas, un macropuente en febrero y todas las fechas clave

La vuelta al cole en Córdoba 2026/2027: unas navidades más largas, un macropuente en febrero y todas las fechas clave

La retirada de vehículos abandonados en las calles de Córdoba se triplica en un año: la Policía Local tramita 1.152 expedientes

Comprar un piso con piscina en Córdobna eleva el precio hasta un 77%, la primera de Andalucía donde más se encarece con este equipamiento

Comprar un piso con piscina en Córdobna eleva el precio hasta un 77%, la primera de Andalucía donde más se encarece con este equipamiento

Del distrito Sur a Levante o los polígonos, estas son las cifras de coches abandonados en Córdoba barrio a barrio: «Vamos a seguir intensificando las actuaciones»

El mejor julio hotelero en siete años no basta para remontar 2026 en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba destina 50.000 euros al Programa de Garantía Alimentaria del Hospital San Juan de Dios

El Ayuntamiento de Córdoba destina 50.000 euros al Programa de Garantía Alimentaria del Hospital San Juan de Dios

La Policía Nacional detiene en el Sector Sur a un hombre tras atacar con arma blanca a otro varón en plena calle

La Policía Nacional detiene en el Sector Sur a un hombre tras atacar con arma blanca a otro varón en plena calle
Tracking Pixel Contents