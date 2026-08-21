La retirada de vehículos abandonados en las calles de Córdoba se triplica en un año: la Policía Local tramita 1.152 expedientes

El servicio especial de retirada de vehículos abandonados de la Policía Local, activado a finales del pasado mes de agosto de 2025, ha tramitado un total de 1.152 expedientes durante su primer año de funcionamiento. Esta cifra supone triplicar la media anual de expedientes tramitados en los últimos años, que se situaba en torno a las 350-400 gestiones administrativas por año.

Del total, 854 expedientes corresponden al periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2025, cuando comenzaron las actuaciones de este plan especial, y otros 298 al periodo comprendido entre enero y julio de 2026.

La diferencia entre ambas cifras se atribuye al inicio del servicio, cuando se concentró un gran número de avisos y retiradas al actuar sobre los casos más graves y evidentes, así como a la influencia de situaciones como el tren de borrascas o los servicios especiales desarrollados durante el primer semestre de este año.

Vehículo abandonado en las calles de Córdoba. / CÓRDOBA

En cualquier caso, la Policía Local informa de que el servicio se intensificará durante el segundo semestre de 2026. Para ello, se solicita la colaboración ciudadana a través del correo habilitado para este fin: vab.policia@ayuncordoba.es. En el mensaje se debe indicar la ubicación del vehículo, la matrícula y la marca y el modelo.

Más de un centenar de vehículos fueron retirados directamente al depósito

De los 854 expedientes abiertos entre agosto y diciembre de 2025, un total de 300 se iniciaron a partir de avisos recibidos a través del correo habilitado por la Policía Local. El resto fueron incoados a partir de la iniciativa policial o de avisos telefónicos recibidos en la sala.

Estos expedientes supusieron la retirada inmediata de 104 vehículos al depósito municipal, correspondientes a los casos de abandono más evidentes y en los que no fue posible localizar a sus propietarios. El resto de los vehículos fueron retirados por sus propios dueños después de que la Policía Local lograra localizarlos.

En los primeros meses de 2026, de los 298 expedientes abiertos, 22 vehículos han sido retirados por la grúa y otros siete por sus propietarios. El resto permanece dentro del plazo administrativo establecido para proceder a su retirada, ya sea por parte de la grúa municipal o de sus propietarios.

El distrito Sur concentra más expedientes

El distrito Sur es la zona de Córdoba que acumula más actuaciones, con 209 expedientes durante este primer año del servicio. Le siguen Poniente Sur, con 150; Levante, con 149; Sureste, con 132; los polígonos, con 126; Norte Sierra, con 114; y Noroeste, con 109.

El resto de actuaciones se distribuyen entre Centro, con 49 expedientes; Periurbano Oeste, con 40; Periurbano Este, con 27; Poniente Norte, con 23; y las barriadas periféricas, con 12.

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, ha destacado que el servicio especial de vigilancia y retirada de vehículos abandonados cumple su primer año con unas cifras que “suponen triplicar la media de actuaciones” que se venían realizando hasta ahora por parte de la Policía Local.

Coca considera que el balance es positivo tanto para los vecinos, que pueden disponer de más plazas de aparcamiento en la vía pública, como para el medio ambiente y la salubridad de las calles. En este sentido, ha recordado que los vehículos abandonados pueden generar problemas ambientales por el deterioro de sus componentes o las pérdidas de líquidos, como aceite.

El responsable municipal ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá intensificando las actuaciones durante los próximos meses con el objetivo de atender las peticiones ciudadanas y avanzar en la retirada de los vehículos abandonados de las calles de Córdoba.