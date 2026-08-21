Proyecto Hombre en Córdoba: "Asociar el alcohol a la fiesta y normalizar su consumo está haciendo que cada vez haya más jóvenes adictos"

"El alcohol es la puerta de entrada a la gran mayoría de las adicciones", así de rotunda se muestra Lucía Ayala, reponsable del área de prevención y voluntariado de Proyecto Hombre en Córdoba. A diferencia de otras sustancias que tienen cierta penalización social, beber alcohol es una práctica tan normalizada que resulta difícil escapar a la presión grupal que lleva al consumo en cualquier evento social. Proyecto Hombre lleva años analizando la evolución de las adicciones a través de su observatorio, cuyas conclusiones sobre el alcohol son demoledoras. El año pasado, Proyecto Hombre Córdoba atendió a más de 900 personas en sus programas de adicciones y un 36% de los usuarios acudió por problemas de adicción al alcohol.

Según Lucía Ayala, "asociar el alcohol a la fiesta y normalizar su consumo está haciendo que cada vez haya más jóvenes adictos que llegan a ese estado a edades más tempranas". Recuerda que el último informe monográfico sobre el consumo de alcohol del Ministerio de Sanidad destacaba que el consumo habitual de alcohol entre los jóvenes ha caído un 60%, algo que en su opinión no debe ser motivo de celebración "porque lo que refleja es un cambio de hábitos". Y es que, según el propio informe, "el patrón ha cambiado y la ingesta es más compulsiva y se concentra en los fines de semana, cuando se triplica la de un día normal".

Consumo compulsivo de alcohol y programas preventivos

El consumo problemático de alcohol empieza muy pronto, según el observatorio de Proyecto Hombre, alrededor de los 16 años, una de las edades más tempranas de todas las sustancias analizadas. El consumo en grandes cantidades, que se produce en una etapa posterior, llega en torno a los 23 años de media. Los chicos empiezan antes a consumir compulsivamente, en torno a los 22 años y las mujeres, con 25,7 años de media.

Ayala insiste en que en los programas de prevención que realizan en colegios, institutos, centros de protección de menores, etc insisten en que la importancia de "concienciar sobre los riesgos del consumo asociado al ocio y a la diversión", como si divertirse sin beber fuera algo imposible. En los últimos años, los episodios de consumo intensivo han aumentado de forma preocupante y "cada vez se observa más en grupos de mujeres jóvenes". Las causas que hay detrás de ese consumo abusivo son diversas y complejas y junto a esa idea de ocio errónea hay circunstancias familiares, factores sociales y personales que contribuyen a que perder el control.

De hecho, según los datos de Proyecto Hombre, el 86% de las personas atendidas han tenido un consumo regular o problemático de alcohol a lo largo de su vida y en el caso del consumo intensivo de alcohol, que afecta especialmente a los jóvenes, el porcentaje alcanza el 65,9%. Para los jóvenes, el alcohol es además "un elemento que ayuda a desinhibirse, a ligar más y a socializar", según reflejan los sondeos que se realizan dentro del programa de prevención, "lo que lleva a utilizarlo sin conciencia sobre sus efectos a largo plazo para la salud".

Bebidas alcohólicas. / CÓRDOBA

No existe un perfil socioeconómico definido a día de hoy sobre los jóvenes que consumen alcohol de forma problemática o en grandes cantidades. "Hay una gran diversidad de casos", recalca, ya que esa idea de diversión asociada al alcohol es común a los jóvenes de todo estrato social. Otro dato importante es que aunque cada vez atienden a chicos y chicas más jóvenes, la normalización del consumo está haciendo que el alcohol sea una de las adicciones en las que se tarda más tiempo en iniciar tratamiento. Aunque el problema comience a los 16 años, "la petición de ayuda puede tardar hasta veinte años".

A esas edades, "muchos de los que están en tratamiento llegan a través de los padres que contactan porque ven que sus hijos no tienen una relación sana con el alcohol o porque hay una conducta problemática y no saben a qué se debe", detalla. El abordaje una vez dentro se realiza "desde un enfoque empático y personalizado, intentando favorecer la toma de decisiones saludables, evitar la normalización del consumo y promoviendo otras formas de ocio y socialización alejadas del consumo".