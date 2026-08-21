Comprar un piso con piscina en Córdobna eleva el precio hasta un 77%, la primera de Andalucía donde más se encarece con este equipamiento

Tener piscina en casa se paga, y en Córdoba especialmente. Comprar un piso con piscina en la capital cordobesa es, de media, un 77% más caro que adquirir una vivienda sin esta prestación, según un estudio publicado por Idealista. El sobrecoste supera en 15 puntos la media nacional, situada en el 62%, y coloca a Córdoba como la capital andaluza donde más se encarece el precio cuando la vivienda dispone de piscina.

El informe señala además que solo el 8% de los pisos anunciados en Córdoba en la plataforma inmobiliaria cuentan con piscina. La proporción queda lejos del 29% del conjunto de España, pese a la enorme presencia de estos vasos de agua en urbanizaciones, viviendas unifamiliares y complejos residenciales de la ciudad.

El sobrecoste más alto en Andalucía

En España, Barcelona es la capital donde más se dispara la diferencia de precio entre los pisos con y sin piscina, con un 242%. Le siguen Teruel (215%), Tarragona (148%), Bilbao (130%) y Lleida (114%). Córdoba aparece tras Melilla, donde el sobreprecio es del 79%, y ligeramente por encima de Málaga y Alicante, ambas con un 76%.

Dentro de Andalucía, Córdoba encabeza la diferencia de precio. Tras ella se sitúan Málaga (76%), Jaén (68%), Almería (56%), Cádiz (49%), Granada (39%) y Sevilla (36%). En Huelva el peso de este tipo de viviendas no es estadísticamente relevante.

El mantenimiento de las piscinas comunitarias sube hasta un 8% y llegan nuevas exigencias

El precio de compra no es el único gasto asociado a una piscina. Según Pablo Muñoz Bretón, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Córdoba, el mantenimiento de las piscinas comunitarias se ha encarecido este año entre un 7% y un 8%, por encima de la subida general de los gastos de comunidad, que se mueve entre el 2% y el 3%.

El incremento se debe principalmente al mayor coste de los productos necesarios para conservar el agua en buenas condiciones y al aumento de los salarios del personal especializado. A ello se suma el refuerzo de las exigencias de seguridad durante la temporada de baño.

Pero el gasto más importante aparece cuando es obligatorio disponer de socorrista. En Andalucía, las piscinas de comunidades de propietarios deben contar con uno o varios profesionales cuando la superficie de lámina de agua alcanza o supera los 200 metros cuadrados y su presencia debe mantenerse durante todo el horario de funcionamiento.

A estos costes se añade ahora la necesidad de adaptar al personal a la normativa. Las comunidades deberán tener certificado antes del 2 de enero de 2027 al personal que trabaje en el mantenimiento de sus piscinas. La exigencia no afecta únicamente a socorristas, sino también a operarios, técnicos o conserjes que manipulen o trabajen en el vaso.

La obligación deriva del Decreto 485/2019 afecta principalmente a las piscinas tipo 3A, pertenecientes a comunidades de propietarios de 20 o más viviendas. Extrapolando de forma orientativa un peso del 10% para Córdoba, podrían rondar las 2.000 comunidades en la provincia, aunque no existe una cifra provincial cerrada.

Más de 12.000 piscinas al aire libre y llegan nuevas exigencias

La elevada presencia de piscinas forma parte desde hace años del paisaje residencial cordobés. Los datos de la Dirección General del Catastro contabilizan 12.053 piscinas al aire libre en Córdoba capital, además de algo más de una veintena cubiertas.

Solo Madrid, con 14.757 piscinas y una población casi once veces superior, supera a Córdoba en términos absolutos. Tras ellas aparecen Marbella, con 11.296 vasos, y Murcia, con 10.852. La diferencia es aún más llamativa al introducir la población en la ecuación: Córdoba registra 37,3 piscinas por cada 1.000 habitantes, mientras Madrid se queda en 4,2. Una abundancia que convierte a la piscina en un elemento habitual del verano cordobés, aunque disponer de ella dentro de la propia urbanización tenga un precio elevado.